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Московский листок

Жительнице Ленинского района Московской области запретили проводить мероприятие 9 мая

Опубликовано 09.05.2018 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

победа предательство
Жительнице Ленинского района Московской области запретили проводить мероприятие 9 мая

3 мая жительница поселка Новодрожжино сельского поселения Булатниковское Ленинского района Ольга Чеботарева подала в суд на Администрацию Ленинского муниципального района за то, что ей запретили проводить митинг 9 мая с 14.00 до 16.00 в поселке Новодрожжино на площадке между домами 9/1, 9/2, 11 и 13. Основанием для отказа стал тот факт, что этого населенного пункта нет в списке мест для проведения массовых мероприятий, хотя, как утверждает сама Ольга Чеботарева, в прошлом году в поселке Новодрожжино трижды проходили митинги и пикеты.

В соответствии с законодательством, поскольку, в суд Ольга Чеботарева подала еще 3 мая, то он должен был назначить заседание и вынести решение за сутки до оспариваемого мероприятия, то есть до 14.00.

Однако 7 мая в 16.20 за 40 мин до окончания работы суда активистка обнаружила, что ее иск "потерян", о чем она тут же написала жалобу председателю Видновского суда.

8 мая в нарушение Федерального закона 54-ФЗ “О митингах, шествиях и демонстрациях”, и Областного закона 197/2005-ОЗ "о некоторых вопросах...".

Видновский городской суд отказал признать незаконными действия Администрации Ленинский района, об отказе в согласовании проведения публичного мероприятия.

Заседание по данному иску началось в 14.20, уже позже суток, закончилось в 14.45, а оглашение Решения произошло спустя три с половиной часа в 17.15.

Однако, не дожидаясь констатации факта отказа в проведении публичного мероприятия, Ольга Чеботарева в 16.00 зарегистрировала в канцелярии суда заявление об ознакомлении ее со всеми материалами дела, приписав, что в 16.00 Решение суда еще не вынесено еще, что уже является нарушением процессуальных норм, поскольку решении нет уже меньше, чем за сутки до митинга. И сотрудник суда поставил штамп о принятии данного заявления, чем узаконила констатацию факта невынесения Решения судом за сутки до мероприятия.



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