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Московский листок

Чеченский парламент предложил разрешить Путину избираться три срока подряд

Опубликовано 09.05.2018 в разделе комментариев 0

Чеченский парламент предложил разрешить Путину избираться три срока подряд

Парламент Чечни подготовил законопроект, разрешающий президенту России избираться более двух сроков подряд. Как сообщает ИА "Чечня Сегодня", депутаты предлагают внести изменения в Конституцию, в соответствии с которыми один человек сможет занимать пост президента три раза подряд вместо нынешних двух.

"Эта поправка не умаляет демократические основы государства и даёт возможность народу определить своё будущее", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что парламент Чечни в ходе ближайшего заседания обсудит внесение законопроекта в Государственную думу.

Ранее с аналогичной инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Вот я всегда говорил - и 10, и 15 лет назад, - что пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Есть президент Путин и все! Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас Путину нет альтернативы!", - заявил Кадыров. "Поэтому я считаю, что мы тоже можем принять решение о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваться двумя… Почему Китай может, Германия может, а мы нет?!", - отметил глава Чечни.

 



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