А вы сможете придумать способ фальсификации итогов голосования?

Внезапно возникла весьма интересная тема.

Недавно в статьях о том, что Навальный «сливает» протест, я написал: «Сразу же после выборов эти 20 тысяч наблюдателей исчезли, вместе с ними исчезли и результаты их наблюдений». И вот на этот факт прореагировал письмом мой товарищ:

«У нас в городе наблюдатели от навального были на пяти или шести участках. Всего участков было 40, наблюдателями мы закрыли 19 участков. Все наблюдатели навальновцы на участки были направлены штабом Грудинина, то есть местным горкомом КПРФ.

Смотрели во все глаза, считали вместе с комиссией, обменивались данными в день голосования, создав общий чат в вайбере.

Нарушения были, фальсификаций не было!

Я смотрел целый день, находился в 2 метрах от урн с бюллетенями, урны прозрачные я даже видел кто именно, в том числе из тех людей кого я знаю, - проголосовал за путина.

Процент за грудиниа на моём участие 12,7. Самый большой процент за него у нас был как раз на участке, где был наблюдатель навальновец - 15%.

В целом процент за грудинина 10%.

У нас больше, только потому, что мы вели агитацию, даже сторонники Навального негласно разносили и клеили агитацию за Грудина. Сами вызвались, но просили никому не рассказывать.

Вот так!

Так что наблюдатели от Навального никуда не делись, просто их данные с данными ЦИК в целом не сильно различаются, потому Навальный об этом и молчит. И правильно делает, акцентируя внимание на отдельных фактах.

Утверждения о том, что результат сфальсифицирован и на самом деле победил Грудинин - просто не соответствует действительности.

За Грудинина, как ранее и сообщалось, проголосовали в крайних районах Севера. В Кабардино-Балкарии в одном из районов, где глава сам был за Грудинина и дал команду чётко следить за порядком подсчёта голосов, Грудин набрал 20%. В целом по республике 4 или 5%.

По экзитполам, устроенных ЦИКом, не знаю, что они там показывали, как голосовал народ, я видел собственными глазами, и кто именно голосовал за пу, я же видел! Сам!

Возможно, экзитполы показывали % за Грудинина сначала в тех самых районах Якутии и крайнего севера, а потом когда на участки пришли жители центральной России, то есть основная масса избирателей, то и результат был другим. Потому как экзитпол показывает % проголосовавших, а не миллионы, то есть не число».

Сначала я напишу о том, что для многих ничего не говорит, - о молчании Кремля о том, что независимые от него наблюдатели подтвердили разгромную победу путина. Напомню, что когда СССР послал к Луне космическую станцию, то он немедленно сообщил точные координаты её полёта и время старта англичанам, чтобы те смогли независимо подтвердить, что станция действительно достигла Луны. А почему Кремль молчит и не использует наблюдателей Навального для подтверждения своей победы? Не потому ли, что не в его интересах привлекать внимание к этим «разгромным результатам»?

Но, повторю, это мало кого убедит, поэтому напомню, что на сайте Центризбиркома была официальная страница опросов уже проголосовавших избирателей (экзитполы), ЦИКа публиковала, вернее, начала было публиковать результаты этих опросов в ходе выборов 18 марта 2018 года. Экзитпол (это для тех, кто не способен составит русское понятие «устный опрос итогов») - процедура опроса граждан, производимая социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования. Сразу обращу внимание товарища на его сомнения в том, что проценты экзитполов не могут совпасть с числом пришедших. На самом деле совпадают, иначе на эти экзитполы никто денег не тратил бы.

Итак, что было 18 марта 2018 года в день «выборов путина».

В 11-00 умножение данных экзитполов на число проголосовавших показало: явка - 32,7 млн, подано голосов за путина - 12,1 млн, за Грудинина - 13,7 млн.

В 17-00: явка - 61,0 млн, подано голосов за путина - 31,7 млн, за Грудинина - 24,4 млн.

Около 18-00: явка - 65,4 млн, подано голосов за путина - 48,3 млн, за Грудинина - 7,3 млн.

Итоги на 20-00, объявленные ЦИК: явка - 73,6 млн, подано голосов за путина - 56,4 млн, за Грудинина - 8,7 млн.

И из анализа этих чисел получается, что с 17-00 по 20-00 на избирательные участки подошло ещё 12,6 млн избирателей, что привело к увеличению количества голосов, поданных за путина, на 24,7 млн, а количество голосов за Грудинина уменьшилось на 15,7 млн. - у него голосов стало меньше, чем даже тогда, когда проголосовало всего 30% избирателей.

Вот и возникает растерянность - как так?? Ведь десятки тысяч наблюдателей подтвердили победу путина, да и не все члены избирательных комиссий подонки, - они тоже подтвердили. Это факт!

Но и людям, выходящим с избирательных участков, зачем врать? Экзитполы - тоже факт!

Среди читателей этого материала есть люди с разыми знаниями, и с неплохой сообразительностью. Вот у меня и возникло к читателям предложение - а не попробовать ли вам придумать способ, как сфальсифицировать итоги голосования так, чтобы этого никто не заметил?

Есть такой мужик - Дэвид Копперфильд, в числе прочих фокусов он на глазах миллионов зрителей заставил исчезнуть Статую Свободы в Нью-Йорке. Так неужели нельзя ничего придумать, чтобы незаметно сфальсифицировать выборы? Не спешите с ответом. Первыми прибегут дебилы с разъяснениями, что это невозможно, и вот пока они будут демонстрировать свою дебильность, остальным нужно подумать - а вдруг?

Мне вот сразу пришёл в голову один из вариантов, как голосование можно было бы сфальсифицировать, но вы на нём не сосредотачивайтесь - вдруг вы придумаете нечто ещё более убедительное?

Я просто вспомнил, что лет 50 назад смотрел фильм про Фантомаса, и в этом фильме есть эпизод, в котором Фантомас подписывает чек одним именем, а потом его подпись на чеке исчезает, но появляется подпись «Фантомас». Потом в каком-то научном журнале читал объяснение того, как это можно сделать. Вот и я предлагаю версию «Фантомас».

Объяснение (версия произошедшего) такое. В типографии, в которой печатались бюллетени для голосования, при печатании сразу поставили галочки в графе «Путин» и пропитали всю лицевую часть бюллетеня реактивом, при котором эти галочки исчезли. Далее, когда в момент голосования в любой графе ставится галочка пастой шариковой ручки, то её компоненты являются катализатором, который, скажем, в течение часа, во-первых, удаляет эту новую галочку, а, во-вторых, проявляет галочку в графе «Путин».

И если подбросить на избирательный участок половину простых бюллетеней, а половину вот таких («заряженных»), то к моменту извлечения их из урн и подсчёту, там уже будет убедительная победа путина, хотя все избиратели будут на выходе утверждать, что за него не голосовали.

Соответственно возник вопрос - печатались ли бюллетени на местах или централизованно?

Я слегка пошарил в Интернете и удивился массе сообщений о том, что бюллетени, якобы, надёжно защищены специальными марками, которые наклеиваются на бюллетене, и ещё и заверяются подписями членов избирательных комиссий. Получается, что сами бюллетени это незащищённая простая бумажка, и вы можете сами вывести её на принтере, принести на участок, там на неё наклеят марку и распишутся два члена избирательной комиссии.

Но, понятное дело, дома бюллетени не печатают, а где их печатали? Начал искать.

Но сначала вот чем. Как-то, году в 89-м, я был на фабрике по печатанию денег в Белграде (напечатал там контейнер своей валюты). Конечно, я был с провожатым, и даже показал паспорт вахтёру, но в самих цехах не было ни малейшей тайны. Мне показали изготавливаются гравируются матрицы для печатания портретов на купюрах и то, какую часть купюры печатают высокой печатью, а какую - офсетной, как деньги разрезаются, как хранятся и как выдаются банку. Ни малейшей секретности. А зачем она? Фальшивомонетчики узнают? А что там узнавать такого, что не знает любой печатник? Там бумагу такую (с водяными знаками или цветными ворсинками) достать проблема, а напечатать… Я пошутил, могут ли они мне напечатать сразу доллары, чтобы мне не мучится со своей валютой, они засмеялись - нет проблем! Если я им соответствующую бумагу доставлю.

И вот поэтому я крайне удивился, когда, в конце концов, нашёл в Интернете репортаж об изготовлении бюллетеней для голосования 18 марта. Дам из него примечательные для меня моменты.

«На московской печатной фабрике-филиале АО «Гознак» второй день идет процесс печати бюллетеней для голосования на предстоящих 18 марта выборах президента РФ. Три машины работают в две смены и отпечатывают 32 тысячи готовых бюллетеней каждый час.

…Печать всего тиража осуществляют три огромных машины высотой более двух метров. В цехе находится всего два человека, они и контролируют весь процесс: забирают свежеотпечатанные листы из машины, вывешивают их для высыхания чернил или складывают в стопки, задают команды компьютеру. Между собой работники практически не переговариваются — у них на это нет времени, ведь процесс происходит на огромной скорости».

Уже это меня удивило - у сербов в цехах в смене было человек 20, но потом я понял - сербы деньги печатали, а эти простую бумажку. «Вывешивают их для высыхания чернил», - а вот это я до сих пор не понимаю. Каких чернил? Чернилами ничего не печатают, и что значит «вывесить для высыхания»? Я ни в одной типографии не видел вывешивания для сушки… Может, спецы разъяснят?

И далее.

«Весь процесс проходит в строжайшей секретности: журналисты перемещаются по территории фабрики в сопровождении сотрудников, телефоны изымаются до входа в цех. Никакие данные о численности тиража и затратах работниками не разглашаются.

…Засекречена, в том числе, и информация о том, предназначены ли отпечатанные бюллетени для всей России или только для центрального региона. На вопрос о том, всегда ли печать избирательных листов для российских выборов осуществляет «Гознак», директор дает немногословный ответ: «В том числе».

Секретность будет соблюдаться на всех этапах – не только во время производства бюллетеней, но и в ходе их транспортировки. Упаковка бюллетеней также входит в обязанности фабрики-производителя».

Телефоны зачем изымать? Это что за секретность «на всех этапах» при изготовлении бланков, которые каждый может изготовить сам дома при наличии принтера? Тут надо ведь понять, что в работающей типографии увидеть ничего нельзя, всё - и бумага, и краска находятся внутри машины, а если что и увидишь, то не поймёшь, что увидел, не будучи работником типографии. А зевака увидит только, что на выходе выскакивают отпечатанные листы со скоростью лист в секунду. Что в данном случае могли увидеть журналисты, чтобы печатание бланков бюллетеней так засекретить?

Вот у меня и вывод: описанный процесс подтверждает, что процесс нанесения простенького текста на бумагу чем-то СИЛЬНО ОТЛИЧАЛСЯ от обычного процесса нанесения простенького текста на бумагу.

Я не утверждаю, что именно таким образом и произошла фальсификация, я только хочу обратить внимание на то, что не было никаких предпосылок к тому, чтобы так засекречивать изготовление бюллетеней.

Что в итоге?

Да, не понятно, как Кремль эти выборы сфальсифицировал, но наше непонимание произошедшего, ещё не даёт оснований УВЕРЕННО утверждать, что выборы не сфальсифицированы.

Надо утверждать то, что есть, - на участках голосования наблюдатели не увидели фальсификации.

Но, объяснений результатов экзитпола мы тоже до сих пор не увидели.

В результате вывод остаётся, как и прежде: Грудинин обязан обратиться к Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело против Памфиловой по статье 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов».

Чтобы разъяснилась разница с экзитполами.

А как иначе?

Ну, а читателям повторяю вопрос, а вы смогли бы придумать способ такой фальсификации без участия членов избирательных комиссий, чтобы этот способ и Копперфильд похвалил?