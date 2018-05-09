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Московский листок

Вашингтон определился - мира не будет

Опубликовано 09.05.2018 в разделе комментариев 7

сша война рф
Вашингтон определился - мира не будет

Ситуация с Крымским полуостровом может разрешиться по "балтийскому" сценарию, считает спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер. "Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось", — пояснил политик. 

По его словам, российские власти будут говорить одни вещи о перспективах возвращения полуострова, а Запад — другие.

"Но увидим, что произойдет в перспективе", — добавил Волкер.

Он признал, что проблема Крыма сложная, но пояснил, что смотрит "с большим воодушевлением" на предшественников, проводивших политику непризнания аннексии балтийских государств. 

Спецпредставитель подчеркнул, что с России не снимут санкции, пока будет продолжаться, пока она не вернет Крым Украине.

***

Очень хорошо, что Курт Волкер авторитетно повторил то, о чем я писал еще в 2014-м году - санкции с России не будут сняты никогда. Во всяком случае при нашей жизни. Значит, никакого улучшения отношений с западом не будет, и надо научиться жить без него. Жаль, конечно, но для нашего поколения оказался прав оппонент Волкера, Владислав Сурков - 400 лет движения России в Европу закончились неудачно.

Хотя ситуацию с Прибалтикой, а именно так эта территория звучит по-русски, и незачем ломать язык, Волкер описал совершенно неверно.

Во-первых, можно подумать, что существовали такие испокон веку независимые страны как Эстония или Латвия, а тут пришли злобные комми и захватили.

На самом деле эти территории никогда не имели собственной государственности, особой культуры и даже письменность на национальных языках появилась там в 19-м веке, трудами русских и германских лингвистов. Но в ходе распада Российской империи и гражданской войны предсовнаркома Ульянов-Ленин был вынужден пойти на признание независимости этих образований. Именно вынужден, под угрозой падения Петрограда.

Странно, но ни иностранная интервенция, ни вынужденность потери территорий у Запада возмущения не вызвала. Что естественно - они ж и были этими интервентами...

Естественно и то, что никакой благодарности советскому правительству за признание не последовало (в отличие от Финляндии, где в целом адекватно оценивают роль Советов в признании независимости), наоборот, в новых республиках установились отнюдь не демократические, а полуфашистские режимы, нацеленные на конфронтацию с СССР. Что закономерно окончилось восстановлением исторической справедливости - возвращением в состав общего государства, кстати, по итогам проведенных референдумов.

Во вторых, в республиках Прибалтики существовала собственная национальная идентичность. И стремление отделиться от СССР можно было трактовать как национальное самоопределение - именно трактовать, поскольку в той же Латвии на момент отделения латыши составляли меньшинство, и добиться национального доминирования удалось лишь благодаря политике откровенного апартеида, которая проводится до сих пор. Но особого возмущения у Запада это не вызывает - эти гособразования были включены и в НАТО, и в состав ЕС. И сейчас представляют собой плацдармы для развертывания иностранных вооруженных сил, недвусмысленно угрожающих России. 

Как легко понять, в Крыму русскоязычное население составляет более 95 процентов, трактовать выход из состава РФ как "национально-освободительное движение" этнических украинцев, составляющих всего 16 процентов населения и в подавляющем большинстве своем русскоязычных, граждан РФ, голосовавших на референдуме за присоединение к России, довольно-таки непросто. То же касается и крымских татар, составляющих всего 12 процентов населения и, главное, никогда не имевших даже намека на свою государственность в украинский период. 

С какой стати Крым вдруг начнет отделяться от России и входить в состав другого государства? Естественно, это возможно только силой. Внешней силой. 

То есть по сути официальные лица США открыто угрожают силовым сценарием в деле перекраивания границ России, пусть и отложенным на неопределенный срок. С Прибалтикой - ничего общего: ни какой-либо государственной самостоятельности Крыма, ни какого-то стремления к национальному самоопределению вне России, ничего. Только голая настойчивоть мирового гегемона - будет как мы сказали.

Очевидно, что это - не сотрудничество и даже не мирное сосуществование, налицо стремление к дезинтеграции государства-противника. Это не война, но и никак не мир.

Очень жаль, но на протяжении нашей жизни навряд ли что изменится. 

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 7
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Чаша весов гений Бунин и эта по е бень маринованная с красной площади
Крон Принц Пафнутиай Петрович написал 09.05.2018 12:45
И.А. Бунин о Ульянове-Ленине:
...Выродок, нравственный идиот от рождения.
Он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек...
И все таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорит, благодетель он человечества или нет?...
Цитаты из записей Ленина:
"Ивашек" надо дурить.
Без одурачивания "Ивашек" мы власть не захватим"
"А на Россию мне плевать..."
"&#8230;Чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать"
"Суд должен не устранить террор, а обосновать и узаконить его принципиально"
"Интеллигенция &#8212; это не мозг нации, а говно"
"Нужно поощрять энергию и массовидность террора"
"Под видом &#8222;зеленых" (мы потом на них свалим) пройдем на 10&#8212;20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р. за повешенного"
"...чем большее число буржуазии и духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше"
11 августа 1918 г.
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Баран продай мине абонемент, как Лису. Я тоже буду матом ругаться, а ник целехонек.
Крон Принц Пафнутиай Петрович написал 09.05.2018 12:30
Тупая пропаганда. Фашизм и коммунисты ленинцы это нацисты, то есть
г о в н о. Если б не война меня б не было, ибо нападение Гитлера на нацистский ссср прекратили на время репрессии. И красножопая мр азота успела расстрелять трех моих прадедов. И посадить двух прабабушек. Остальные выжили только благодаря прекращению репрессий.
ХАЙЛЬ ГИТЛЕР. Жаль что Черчилль не отбомбился в 47 году по Москве!
Форум конешно же нужен, но не краснокоричневая Блевотина. И страну сделал именно такой коммунистический отряд первым вошедший в Дебальцево, это как образ вашей деятельности, всей деятельности. Тупая пропаганда г о в н а совецкого . Постоянные палки в колеса демократии, либералам, по поводу и без.
Весь этот бл народ, не желающий жить по закону, тож не фунт лиха, но это не снимает ответственности за пропаганду тупого голимого г о в на совецкого.
Бывай! С у к а!!
Ответить
Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой ...
Крот написал 09.05.2018 12:17
Оперативным планом Renntier во 2-й мировой войне предусматривалась частичная стериализация Восточной Пруссии от местного населения силами армии Норвегия, имея ввиду передать оставшие 10 % командам СД и СС.
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(без названия)
Юшгпгшжпгшп написал 09.05.2018 11:52
дошел до "был вынужден", закончил
(бесполезняк, - клиент неоперабелен: жаль про "вынужденность" нерушимого союза чичче не ппернул)
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Re: США открыто угрожают силовым сценарием в деле перекраивания границ России
Trusadrottttt написал 09.05.2018 11:44
Почему все окружающие Россию страны считают, что именно Россия "силовым сценарием" перекраивает границы, возникшие после распада СССР?
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ну и бред написал баранов
Иванн написал 09.05.2018 11:41
Мистер баранов напичал очередную имперскую байку про якобы не имевших до 19 века ни культуры, ни письменности "прибалтов"! Это откровенное вранье! Первые письменные источники на языках народов стран Балтии появились в XVI веке и русские лингвисты тут совершенно не при делах! Человек, называющий себя коммунистом, тиражирует вранье русских фашистов про "неполноценных" и неграмотных "прибалтов". То есть, сам является русским фашистом. Такая печальная особенность русского "коммунизма"...
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(без названия)
стоик1165 написал 09.05.2018 11:38
убийца русских солдат Кадырик- Герой,
Вор Сердюк - Герой,
Пожарник выгорающей Сибири Шуйгу - Герой,
Моральный урод сортирный Карлик - , видимо, дважды Герой?
.
На шеи русских плодятся такие Герои?
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