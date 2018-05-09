Вашингтон определился - мира не будет

Ситуация с Крымским полуостровом может разрешиться по "балтийскому" сценарию, считает спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер. "Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось", — пояснил политик.
По его словам, российские власти будут говорить одни вещи о перспективах возвращения полуострова, а Запад — другие.
"Но увидим, что произойдет в перспективе", — добавил Волкер.
Он признал, что проблема Крыма сложная, но пояснил, что смотрит "с большим воодушевлением" на предшественников, проводивших политику непризнания аннексии балтийских государств.
Спецпредставитель подчеркнул, что с России не снимут санкции, пока будет продолжаться, пока она не вернет Крым Украине.
***
Очень хорошо, что Курт Волкер авторитетно повторил то, о чем я писал еще в 2014-м году - санкции с России не будут сняты никогда. Во всяком случае при нашей жизни. Значит, никакого улучшения отношений с западом не будет, и надо научиться жить без него. Жаль, конечно, но для нашего поколения оказался прав оппонент Волкера, Владислав Сурков - 400 лет движения России в Европу закончились неудачно.
Хотя ситуацию с Прибалтикой, а именно так эта территория звучит по-русски, и незачем ломать язык, Волкер описал совершенно неверно.
Во-первых, можно подумать, что существовали такие испокон веку независимые страны как Эстония или Латвия, а тут пришли злобные комми и захватили.
На самом деле эти территории никогда не имели собственной государственности, особой культуры и даже письменность на национальных языках появилась там в 19-м веке, трудами русских и германских лингвистов. Но в ходе распада Российской империи и гражданской войны предсовнаркома Ульянов-Ленин был вынужден пойти на признание независимости этих образований. Именно вынужден, под угрозой падения Петрограда.
Странно, но ни иностранная интервенция, ни вынужденность потери территорий у Запада возмущения не вызвала. Что естественно - они ж и были этими интервентами...
Естественно и то, что никакой благодарности советскому правительству за признание не последовало (в отличие от Финляндии, где в целом адекватно оценивают роль Советов в признании независимости), наоборот, в новых республиках установились отнюдь не демократические, а полуфашистские режимы, нацеленные на конфронтацию с СССР. Что закономерно окончилось восстановлением исторической справедливости - возвращением в состав общего государства, кстати, по итогам проведенных референдумов.
Во вторых, в республиках Прибалтики существовала собственная национальная идентичность. И стремление отделиться от СССР можно было трактовать как национальное самоопределение - именно трактовать, поскольку в той же Латвии на момент отделения латыши составляли меньшинство, и добиться национального доминирования удалось лишь благодаря политике откровенного апартеида, которая проводится до сих пор. Но особого возмущения у Запада это не вызывает - эти гособразования были включены и в НАТО, и в состав ЕС. И сейчас представляют собой плацдармы для развертывания иностранных вооруженных сил, недвусмысленно угрожающих России.
Как легко понять, в Крыму русскоязычное население составляет более 95 процентов, трактовать выход из состава РФ как "национально-освободительное движение" этнических украинцев, составляющих всего 16 процентов населения и в подавляющем большинстве своем русскоязычных, граждан РФ, голосовавших на референдуме за присоединение к России, довольно-таки непросто. То же касается и крымских татар, составляющих всего 12 процентов населения и, главное, никогда не имевших даже намека на свою государственность в украинский период.
С какой стати Крым вдруг начнет отделяться от России и входить в состав другого государства? Естественно, это возможно только силой. Внешней силой.
То есть по сути официальные лица США открыто угрожают силовым сценарием в деле перекраивания границ России, пусть и отложенным на неопределенный срок. С Прибалтикой - ничего общего: ни какой-либо государственной самостоятельности Крыма, ни какого-то стремления к национальному самоопределению вне России, ничего. Только голая настойчивоть мирового гегемона - будет как мы сказали.
Очевидно, что это - не сотрудничество и даже не мирное сосуществование, налицо стремление к дезинтеграции государства-противника. Это не война, но и никак не мир.
Очень жаль, но на протяжении нашей жизни навряд ли что изменится.
Анатолий Баранов
Крон Принц Пафнутиай Петрович написал 09.05.2018 12:45
...Выродок, нравственный идиот от рождения.
Он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек...
И все таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорит, благодетель он человечества или нет?...
Цитаты из записей Ленина:
"Ивашек" надо дурить.
Без одурачивания "Ивашек" мы власть не захватим"
"А на Россию мне плевать..."
"…Чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать"
"Суд должен не устранить террор, а обосновать и узаконить его принципиально"
"Интеллигенция — это не мозг нации, а говно"
"Нужно поощрять энергию и массовидность террора"
"Под видом „зеленых" (мы потом на них свалим) пройдем на 10—20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р. за повешенного"
"...чем большее число буржуазии и духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше"
11 августа 1918 г.
Крон Принц Пафнутиай Петрович написал 09.05.2018 12:30
г о в н о. Если б не война меня б не было, ибо нападение Гитлера на нацистский ссср прекратили на время репрессии. И красножопая мр азота успела расстрелять трех моих прадедов. И посадить двух прабабушек. Остальные выжили только благодаря прекращению репрессий.
ХАЙЛЬ ГИТЛЕР. Жаль что Черчилль не отбомбился в 47 году по Москве!
Форум конешно же нужен, но не краснокоричневая Блевотина. И страну сделал именно такой коммунистический отряд первым вошедший в Дебальцево, это как образ вашей деятельности, всей деятельности. Тупая пропаганда г о в н а совецкого . Постоянные палки в колеса демократии, либералам, по поводу и без.
Весь этот бл народ, не желающий жить по закону, тож не фунт лиха, но это не снимает ответственности за пропаганду тупого голимого г о в на совецкого.
Бывай! С у к а!!
Крот написал 09.05.2018 12:17
Юшгпгшжпгшп написал 09.05.2018 11:52
(бесполезняк, - клиент неоперабелен: жаль про "вынужденность" нерушимого союза чичче не ппернул)
Trusadrottttt написал 09.05.2018 11:44
Иванн написал 09.05.2018 11:41
стоик1165 написал 09.05.2018 11:38
Вор Сердюк - Герой,
Пожарник выгорающей Сибири Шуйгу - Герой,
Моральный урод сортирный Карлик - , видимо, дважды Герой?
.
На шеи русских плодятся такие Герои?