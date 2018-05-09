Вашингтон определился - мира не будет

Ситуация с Крымским полуостровом может разрешиться по "балтийскому" сценарию, считает спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер. "Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось", — пояснил политик.

По его словам, российские власти будут говорить одни вещи о перспективах возвращения полуострова, а Запад — другие.

"Но увидим, что произойдет в перспективе", — добавил Волкер.

Он признал, что проблема Крыма сложная, но пояснил, что смотрит "с большим воодушевлением" на предшественников, проводивших политику непризнания аннексии балтийских государств.

Спецпредставитель подчеркнул, что с России не снимут санкции, пока будет продолжаться, пока она не вернет Крым Украине.

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Очень хорошо, что Курт Волкер авторитетно повторил то, о чем я писал еще в 2014-м году - санкции с России не будут сняты никогда. Во всяком случае при нашей жизни. Значит, никакого улучшения отношений с западом не будет, и надо научиться жить без него. Жаль, конечно, но для нашего поколения оказался прав оппонент Волкера, Владислав Сурков - 400 лет движения России в Европу закончились неудачно.

Хотя ситуацию с Прибалтикой, а именно так эта территория звучит по-русски, и незачем ломать язык, Волкер описал совершенно неверно.

Во-первых, можно подумать, что существовали такие испокон веку независимые страны как Эстония или Латвия, а тут пришли злобные комми и захватили.

На самом деле эти территории никогда не имели собственной государственности, особой культуры и даже письменность на национальных языках появилась там в 19-м веке, трудами русских и германских лингвистов. Но в ходе распада Российской империи и гражданской войны предсовнаркома Ульянов-Ленин был вынужден пойти на признание независимости этих образований. Именно вынужден, под угрозой падения Петрограда.

Странно, но ни иностранная интервенция, ни вынужденность потери территорий у Запада возмущения не вызвала. Что естественно - они ж и были этими интервентами...

Естественно и то, что никакой благодарности советскому правительству за признание не последовало (в отличие от Финляндии, где в целом адекватно оценивают роль Советов в признании независимости), наоборот, в новых республиках установились отнюдь не демократические, а полуфашистские режимы, нацеленные на конфронтацию с СССР. Что закономерно окончилось восстановлением исторической справедливости - возвращением в состав общего государства, кстати, по итогам проведенных референдумов.

Во вторых, в республиках Прибалтики существовала собственная национальная идентичность. И стремление отделиться от СССР можно было трактовать как национальное самоопределение - именно трактовать, поскольку в той же Латвии на момент отделения латыши составляли меньшинство, и добиться национального доминирования удалось лишь благодаря политике откровенного апартеида, которая проводится до сих пор. Но особого возмущения у Запада это не вызывает - эти гособразования были включены и в НАТО, и в состав ЕС. И сейчас представляют собой плацдармы для развертывания иностранных вооруженных сил, недвусмысленно угрожающих России.

Как легко понять, в Крыму русскоязычное население составляет более 95 процентов, трактовать выход из состава РФ как "национально-освободительное движение" этнических украинцев, составляющих всего 16 процентов населения и в подавляющем большинстве своем русскоязычных, граждан РФ, голосовавших на референдуме за присоединение к России, довольно-таки непросто. То же касается и крымских татар, составляющих всего 12 процентов населения и, главное, никогда не имевших даже намека на свою государственность в украинский период.

С какой стати Крым вдруг начнет отделяться от России и входить в состав другого государства? Естественно, это возможно только силой. Внешней силой.

То есть по сути официальные лица США открыто угрожают силовым сценарием в деле перекраивания границ России, пусть и отложенным на неопределенный срок. С Прибалтикой - ничего общего: ни какой-либо государственной самостоятельности Крыма, ни какого-то стремления к национальному самоопределению вне России, ничего. Только голая настойчивоть мирового гегемона - будет как мы сказали.

Очевидно, что это - не сотрудничество и даже не мирное сосуществование, налицо стремление к дезинтеграции государства-противника. Это не война, но и никак не мир.

Очень жаль, но на протяжении нашей жизни навряд ли что изменится.

Анатолий Баранов