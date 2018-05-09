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Московский листок

В Киеве нацисты напали на главу Россотрудничества

Опубликовано 09.05.2018 в разделе комментариев 2

В Киеве нацисты напали на главу Россотрудничества

Главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева облили зеленкой, рассказала ТАСС пресс-секретать представительства Светлана Буланенко. Глава представительства Росссотрудничества имеет дипломатический статус на Украине.

Около восьми радикалов поджидали Воробьева возле такси, когда он, выйдя из дома, собирался ехать возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николаю Ватутину. Сообщается, что радикалы были членами организации С14 ("Сич"). Фотографии своей выходки они опубликовали в "Фейсбуке". 

Сам Константин Воробьев рассказал РИА Новости, что радикалы напали на него сзади возле дома в центре Киева и угрожали в следующий раз учинить "более серьезную расправу".  

По словам Воробьева, радикалы следили за ним и точно знали, когда и где на него напасть. 

- Я уже давно говорил, что России не нужны никакие дипломатическое отношения с так называемой "Украиной", - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Во-первых, не нужно было признавать государственного переворота в Киеве. Во вторых совершенно не имеет смысла поддерживать отношения с государственным образованием, открыто и официально заявляющем о своей "войне" с Россией. Эти дипломатические отношения связывают руки и не приносят вообще никакой пользы. Чего ждем? Что убьют кого-нибудь или искалечат? Так они это сделают.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Не признавать-это правильно с общегосударственной и перспективной точек зрения.
-Что это? написал 09.05.2018 12:50
А вот с точки зрения Газпрома на момент 2014 они посчитали нужным признать.
Что с них взять? Они и сейчас надеются на замирение с западом:(...
И будем делать ,чтоб запад побольше давал им по зубам, чтоб они быстрее пришли в себя, а мы смогли бы национализировать эти "наши" илитки.
Чтоб сделать государство своим, дезавуировать Беловежские соглашения, сделать юридическую ревизию всех выкрутасов ,начиная с 1985 года.
Чтоб создать новое супергосударство - маяк для всех народов Земли.
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Радоваться надо, товарищ Баранов!!!
А не петь заупокойное написал 09.05.2018 12:27
На месте хохлов я бы его облил кровью свежеубитого барашка...
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