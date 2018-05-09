В Киеве нацисты напали на главу Россотрудничества

Главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева облили зеленкой, рассказала ТАСС пресс-секретать представительства Светлана Буланенко. Глава представительства Росссотрудничества имеет дипломатический статус на Украине.

Около восьми радикалов поджидали Воробьева возле такси, когда он, выйдя из дома, собирался ехать возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николаю Ватутину. Сообщается, что радикалы были членами организации С14 ("Сич"). Фотографии своей выходки они опубликовали в "Фейсбуке".

Сам Константин Воробьев рассказал РИА Новости, что радикалы напали на него сзади возле дома в центре Киева и угрожали в следующий раз учинить "более серьезную расправу".

По словам Воробьева, радикалы следили за ним и точно знали, когда и где на него напасть.

- Я уже давно говорил, что России не нужны никакие дипломатическое отношения с так называемой "Украиной", - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Во-первых, не нужно было признавать государственного переворота в Киеве. Во вторых совершенно не имеет смысла поддерживать отношения с государственным образованием, открыто и официально заявляющем о своей "войне" с Россией. Эти дипломатические отношения связывают руки и не приносят вообще никакой пользы. Чего ждем? Что убьют кого-нибудь или искалечат? Так они это сделают.