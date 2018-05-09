Трамп поднял нефть Brent выше $77 за баррель

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне впервые с 27 ноября 2014 года достигла отметки в $77 за баррель. Цена на нефть марки WTI возросла до $71 за баррель.

Последний раз нефть марки Brent стоила выше $77 за баррель 27 ноября 2014 года. Как отмечают эксперты, нефть подорожала на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном.