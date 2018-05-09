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Московский листок

Трамп поднял нефть Brent выше $77 за баррель

Опубликовано 09.05.2018 в разделе комментариев 2

Трамп поднял нефть Brent выше $77 за баррель

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне впервые с 27 ноября 2014 года достигла отметки в $77 за баррель. Цена на нефть марки WTI возросла до $71 за баррель.

Последний раз нефть марки Brent стоила выше $77 за баррель 27 ноября 2014 года. Как отмечают эксперты, нефть подорожала на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Трампнаш написал 09.05.2018 14:56
Развала России не хочет никто , за исключением Путина с шоблой.
Распадающаяся огромная дурноватая страна с горами оружия , включая ядерное , это апокалипсис.
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Что-то Трамп добреньким стал
гражданин написал 09.05.2018 14:34
77 баксов за баррель нефти это просто подарок какой-то пуйлу и олигархам Рашки.Чтобы режим не наеб.нулся в ближайшее время что-ли?
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