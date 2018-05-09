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Московский листок

ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП России

Опубликовано 09.05.2018 в разделе комментариев 1

ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП России

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз ВВП России в 2018 году с 1,7% до 1,5%, следует из майского отчета банка. "Экономический рост в России в 2018 и 2019 годах ожидается на уровне, схожем с 2017 годом, и прогнозируется в размере 1,5% ежегодно", - говорится в документе.

В отчете отмечается, что главные риски для российской экономики связаны с динамикой цен на нефть, отсутствием реформ в бизнес-среде, геополитической напряженностью и продлением санкций в отношении России.

По мнению экспертов, рост ВВП России в долгосрочной перспективе будет оставаться на уровне около 1–2% в год из-за низких инвестиций, устаревших производственных мощностей и инфраструктуры, слабой демографической ситуации, а также неблагоприятных институциональных характеристик экономики.

Напомним, 7 мая президент России Владимир Путин своим указом, определяющим национальные цели развития страны на период до 2024 года, поручил правительству до 2024 года обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, а также обеспечить темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности.

По данным МВФ на апрель 2018 года российский ВВП составляет 1,72 трлн долларов в номинальном выражении. По размеру экономики Россия занимает 11-е место в мире.

В первую пятерку входят США (20,41 трлн долларов), Китай (14,01 трлн долларов), Япония (5,16 трлн долларов), Германия (4,21 трлн) и Великобритания (2,63 трлн).

Таким образом, чтобы к 2024 году занять место в топ-5, российская экономика должна расти не менее чем на 9% в год при условии, что рост британской экономики замедлится до 1,5% годовых.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
А че там у хохлов? написал 09.05.2018 19:08
Зато улучшил прогноз по росту ВВП Украины.
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