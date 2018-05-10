Зачем зазря клясться на Конституции "верно служить народу"?

Люблю Нарьян-Мар. Бывал там. И даже когда в редакции в качестве поощрения предложили командировку в любую точку Союза, - выбрал этот городок в Заполярье у Печоры у реки. Где живут оленеводы и рыбачат рыбаки…

Там мне ребята из местной газеты «Нярьяна вындер» («Красный тундровик) и рассказали об особенностях песенного словотворчества коренных обитателей тундры.

Называются: «Что вижу - то и пою». Сидит себе ненец в оленьей упряжке, нередко приняв «огненной воды», и мурлычет что-то под нос, глядя на окружающую его снежную действительность и погоняя стадо подведомственных оленей.

А вспомнили мы ненецкую манеру песнопения совсем случайно. Все-таки неразведенный спирт под строганину… Когда вдруг приключилась у нас полемика, что газетная заметка не должна сочиняться по принципу «Что вижу - то и пою».

Все же в ней должны быть тема, сюжет, крепкая доказательная фактура, проблема, намечены пути ее решения. Так же учили. В общем, говоря профессионально, «тема сисег должна быть раскрыта».

И вот уже много лет слушая «исторические выступления» г-на Путина, все время ловлю себя мыслями, что они сочиняются именно по методу ненецких оленеводов «Что вижу - то и пою».

Видно, что человек силится сказать что-то правильное, а что - понять невозможно. Не ухватишь. Фразы скользкие как угри. Никак у него «тема сисег» не раскрывается.

Если это послания Федеральному Собранию, то сплошные: «Надо, нужно, следует, необходимо…». В последнем я насчитал 82 такие «хотелки».

Не мне одному невдомек: кого он все время вот уже 18 лет уговаривает? Ну, расстреляй, что ли, по китайскому образцу пару-тройку саботажников и коррупционеров у Кремлевской стены - народ только поддержит. А если загодя через кассы «Москонцерта» еще и билеты продавать - так вообще валом повалит.

Вот уже 4 раза он клялся на Конституции «верно служить народу». Со стороны это выглядит уже как пошлый анекдот с бородой.

Четыре-то раза зачем? Напоминает того молодого мужа, который, возвращаясь под утро, всякий раз говорит молодой жене: «Маша, этой ночью я опять был верным тебе».

В самом деле, какому народу клянется быть верным инаугурируемый Владимир Владимирович? Долларовые миллиардеры и миллионеры - хапуги по своей природе, которых он денно и нощно пестует - это, конечно, тот еще народ.

И министры с годовыми доходами в 300-500 млн. руб. - тоже народ. Вице-премьера Хлопонина, который за 2017 г. безнаказанно увел незнамо откуда около 3 млрд. руб. и храбро указал их в своей декларации, тоже можно отнести к народу. Или к лучшей его части - братве.

И подмосковный губернатор Воробьев с 90 млн. руб. годового «заработка» - очевидно, народ. И безработная гражданка США Навка, которой ее новый муженек пишет в декларации годовой «заработок» в 200 млн. руб. - тоже народ.

И прозябающие на концлагерные пенсии в 5-8 тыс. руб. в месяц «чистыми» и тихо вымирающие старички и старушки? И они народ. Их в стране 42 млн. душ - почти треть всех зарегистрированных избирателей. Почему же к ним такое скотское отношение?

Почему он из года повышает оклады министрам, депутатам, силовикам, судьям, чиновникам, но даже в инаугурационном послании ничего пенсионерам и бюджетникам не пообещал?

Много говорят и пишут, что он очень верно служит таджикскому, киргизскому, узбекскому, чеченскому народу и др. народам бывших союзных республик.

А коренной русский как бы не только не замечает, но и активно его импортозамещает. А уж чтобы занести в Конституцию как государствообразующий народ и речи быть не может. Полный запрет.

Как-то я уже предлагал: рядом с хозяином Кремля во время чтения им заготовленной бумажки должен стоять и автор писанины, он спичрайтер. Многим же хочется узнать, кто, к примеру, сочинял ему спич на 7 мая для чтения слушателям Вселенной:

«В эти минуты, вступая в должность Президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас…»

Ну фарс и лицедейство же - верно? Никакой колоссальной ответственности он перед нами никогда не испытывал. И поймать его на слове простому смертному невозможно.

Напишешь в его тайную канцелярию мультимиллионеру Вайне «Куда бежать по сигналу «Воздушная тревога?» и тебя в такое место пошлют... Ни одна бомба туда не доберется.

Еще пассаж. «В этом году мы будем отмечать 25-летие Конституции России. Она подчеркнула безусловную ценность, приоритет прав и свобод граждан».

Она много чего подчеркнула, да только ее гарант все это перечеркивает. Как сказал бы классик «ежедневно, ежечасно и в массовом масштабе».

Была по Конституции медицина бесплатная, стала платная. То же и с высшим образованием.

По Конституции все граждане перед законом равны. А он из 142 млн. населения выделил узкую группу «верующих», ввел уголовную ответственность за попрание их «религиозных чувств» (ч.1 ст.148 УК) и заставил спецслужбы зорко стоять на их страже.

Хотя ни директор ФСБ А.Бортников, ни глава Следкома А.Бастрыкин, ни генпрокурор Ю.Чайка, ни сам патриарх Кирилл не знают, кто такой верующий, что такое «чувства верующих» и в чем заключается их «оскорбление».

На просьбы к ним журналистского сообщества разъяснить эти материи все дружно отмолчались. А ребят хватают…

Или все та же ст.31 Конституции о нашем с вами праве мирно и без оружия собираться на митинги и демонстрации.

Почему она злобно нарушается тем же оленеводом Собяниным, который требует каких-то «согласований»? Из какого места он их высосал?

И почему те же силовики не могут взять его за одно место за злостное попрание Основного закона страны?

Но вместо этого они безжалостно дубасят студентов и школьников…