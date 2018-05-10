Победители под присмотром

Понятно, что репортажей с акции «Бессмертный полк» сегодня будет множество, так что расскажу только о том, что удивило лично.

О явном переборе с полицией и другими охранителями даже и говорить не буду, это теперь норма на любом мало-мальски массовом мероприятии, причем не только оппозиционном. А вот заградотряды, точнее, заградцепочки из волонтеров, которые стояли на Тверской через каждые сто метров и просто-таки рентгеновскими взглядами по-чекистски просвечивали всех проходящих мимо – это что-то новое. Типа, фейс контроль. А с другой стороны, от нашего народа-богоносца можно ждать чего угодно - возьмут еще и пронесут на Красную площадь под видом фронтового дедушки портрет какого-нибудь замаскированного Навального, и будет большой политический конфуз. Нет, все правильно, тут нужен глаз да глаз.

А вот ребят в заметных белых маечках, которые, не сильно стесняясь, стопками таскали туда-сюда портреты бесхозных дедов без фамилий – то ли собирали брошенные, то ли раздавали участникам без своих портретов, нужно было ховать получше, потому что профанация получается. Тем более что тех, кто несет собственных родственников, видно сразу.

Коммунальщиков в форме я бы тоже убрал куда подальше, как-то они не в тему. Или они тоже типа смотрящие? А вот детишки в форме – это, конечно, вопрос родительского вкуса, но на мой взгляд просто кошмар. Это что, тотальная мобилизация?

А вот организовано было все прекрасно, музыки было много, пускали для надежности через подковы, зато раздавали бесплатную питьевую воду и гречневую кашу из полевых кухонь. Народ кушал с аппетитом. С праздником!

Вот тут еще фото - https://photos.app.goo.gl/SBpQL3PhzzwSgBpS7