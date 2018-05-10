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Московский листок

А ведь праздник кончится и придут суровые будни с вопросами

Опубликовано 10.05.2018 автором в разделе комментариев 1

победа предательство
А ведь праздник кончится и придут суровые будни с вопросами

Повосхищались красивым военным парадом? А в Киеве охреневшие бандеры нападали на участников марша "Никто не забыт..." из-за того, что на старых портретах - символика СССР. Бандеровщину ваш парад как-то не впечатлил. Она чувствует себя победителем. Ну как же, заставили Кремль отступить от идеи Новороссии, сохранили власть в Киеве, сожгли людей в Одессе (причем с героической символикой Великой Отечественной) - и остались безнаказанными. Они чувствуют свою моральную победу на символами Советского Союза и 1945 года. Украина не развалилась, Москва продолжает поставлять ей энергоносители, дает заказы "Южмашу". 

***

Знаете, почему они так себя ведут и почему для меня факт бесчинств бандеровских отморозков в Киеве важнее вашего парада, кремлевцы?

Все объясняется очень просто. Когда Янык-президент попросил о вводе войск, вы заткнули ему рот. А когда Асад с ненужной нам Сирией попросил - бегом кинулись ему помогать. И вы потеряли Украину. 

Ее не надо было занимать целиком. Брали бы Юго-Восток (Новороссию), потом бы меняли Яныка. Без Новороссии остаток УССР терпел полное банкротство, лишался выхода к морю - и приползал бы на брюхе. И войны не было бы, и жертв, и рек беженцев-выгонцев. И разрушений не было бы. И тысячи граждан бывшей Украины вступили бы в армию Новороссии. А борьба с террористическим "укропатриотическим" подпольем обошлась бы намного дешевле, чем сирийская авантюра, коей конца-краю не видно. И которая еще сулит 400-миллиардные (долларовые) затраты - 8 Сочинских олимпиад - на очередное "восстановление Чечни" (Сирии). 

Вы на это не решились - и вот в Киеве вас "опускают". 

Кроме того, чтобы жители Украины испытывали трепет перед РФ, мало военных парадов. Кого прельстит голозадый и нищий, обвешанный оружием? К прекрасным танкам и пушкам нужны еще свидетельства цивилизационного превосходства. Такие, как реально существующие города будущего с изумительными технологиями, футуристические машины и летательные аппараты, сеть новеньких автобанов и университетов новой эры. Нужна здрворсберегающая медицина Шестого техноуклада и справедливые суды, защищенные права гражданина, процветающее реальное самоуправление (Империя не может состоять из рабов, нужна Имперская демократия). Нужна беспощадная борьба с коррупцией и сильнейшая, притягательная культура дней нынешних. Включая и великий кинематограф, а не расейскую жалкую халтуру. Нужно успешное развитие несырьевой индустрии, подпитанное покровительством-протекционизмом и самостоятельная финансовая система. 

Ничего из этого вы предложить не можете. А без оного все ваши парады - пшик. На одном оружии не выехать. Особенно если к нему прилагается наглые хари постсоветских Начальников. И нагайки ряженых "казаков". Никакого трепета вы никому не внушите: соседи на размер ВВП смотрят и на способности страны к передовому развитию. 


***

Туго, но эта мысль стала доходить до Кремля. Посмотрите на послание Путина и его новую "майскую программу". Они же непоследовательно пытаются повторить программу Дональда Трампа. 

Трамп: вернуть промышленность в Соединенные Штаты и тем самым их спасти. Заодно вложив гигантские средства в новую инфраструктуру.

Путин: гигантские вложения в новую инфраструктуру, рост производительности труда, в науку и технику, в человеческий капитал и демографию, в жилищное строительство. 


Но есть существенные отличия, что обесценивают все попытки Кремля скопировать Трампа. 

- Дональд Фредович понижает налоги и одновременно повышает ввозные пошлины на импорт, тем самым вызывая процесс роста американской индустрии. Он последователен. 

- Владимир Владимирович спускает с цепи фискальную службу, безбожно увеличивая сборы налогов ( + 30% при официальном росте экономики РФ в 1,5% в 2017-м), вводит новые поборы. При этом совершенно не собираясь вводить покровительственные пошлины. Наоборот, ВВП твердит либеральную мантру: «Закрываться нельзя, иначе как огурцы в бочке станем». То есть, делается все, чтобы производство и далее падало, росла лишь добыча сырья. 
Владимир Владимирович! Покровительственные пошлины – это не закрытие рынка, а лишь уравнивание условий конкуренции. Если иностранный товар несет в себе 30% тамошних госсубсидий – пусть платят на границе 30% к стоимости. Если вы за низкие ввозные пошлины, то, будьте добры, Владимир Владимирович, установите на всем пространстве РФ климат хотя бы такой же, как в Чехии (там растут абрикосы) и ликвидируйте вечную мерзлоту. Заодно изобретите пространственные порталы для решения проблем огромных расстояний в стране (транспортные издержки). 

Никакого «железного занавеса» - плати соответствующие пошлины и завози. Огурцы в бочке – глупая аналогия. Причем точки роста в экономике возникают именно там, где вводятся покровительственные пошлины. А не наоборот! Сие любой практик ведает (чиновники-теоретики не в счет). То, что защищено протекционистскими мерами, получает и иностранные вложения. Ибо, как говорил Олег Сирота, запретили ввоз продовольствия из ЕС - и вот европейцы на свои деньги ставят в РФ животноводческие фермы и предприятия глубокой переработки сельзозсырья. (Только этот факт не доходит до ослов в правительстве РФ). 

- Трамп ставит во главе дела практиков, Путин – чиновиков во главе с Медведевым. Одним этим пуская под откос все свои заявленные планы. 

- Трамп намерен экономить на бесполезных внешнеполитических затратах. Он в гробу видел Сирию и Ближний Восток, он открыто сказал, что оный поглотил 7 триллионов долларов с 2003 г., а толку – никакого. Трампу важно вкладывать средства в Америку. И в Сирии он «Томагавками» стреляет лишь потому, что не хочет ссориться со старым политическим истеблишментом. Мол, видите – занимаюсь. Хотя стрельба ведется лениво, «для галочки». 

- Путин намерен вбухать в Сирию несметные средства вместо того, чтобы вложить их в РФ. Хотя уже видно, что война эта не имеет никакой цели и победы в ней нет. 

- Трампа обвиняют в пренебрежении дикой сложностью мира. Но он – не дурак и знает, что есть «золотое звено», за которое нужно ухватиться и решить кучу остальных проблем. Он не отвлекается на семьдесят семь частных дел. «Золотое звено» - возвращение в США промышленности и развитие страны. 
Ибо Трамп отлично знает, что если все будет идти так, как с начала 90-х, то Соединенные Штаты станут банкротом, столкнутся с деградацией и распадом деидустриализованного общества. Потому он ради «золотого звена» готов разрушить прежний миропорядок и столкнуть глобальную экономику в новый Суперкризис. В его условиях он рассчитывает поднять реальный американский сектор. 

- ВВП пытается заниматься сразу множеством проблем, в итоге не вычленяя ключевой и не решая ни одной. Причины полного провала прошлой программы (майские указы-2012) даже не проанализированы. 

***

Праздник кончился. РФ порадовалась победе 73-летней давности, одержанной не ею. И не ее «элитой». Пришли будни – и пренеприятнейшие вопросы



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
opantilov написал 10.05.2018 02:05
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это все, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--=- http://tok.pw/mblog
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