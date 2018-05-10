США ввели санкции против полков и полигонов

Вашингтон ввел санкции против ряда российских, иранских, северокорейских и китайских оборонных структур. Указанные структуры обвиняют в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения.

В частности, в документе указаны учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно- исследовательский институт Министерства обороны России в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк.

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Ну, санкции против КБП на моей памяти вводили множество раз - вот на моих глазах это было в первый раз в 2003-м году. Но, поскольку США ни разу не купили ни гайки у КБП, то санкции для этого предприятия как-то неощутимы.

Тем более странно, что 183-й гвардейский зенитный ракетный полк с какого-то перепугу должен исполнять национальное законодательство США. Хотя российским артиллеристам совершенно необязательно даже знать это законодательство. Опять же сомневаюсь, что артиллеристы из России имеют счета в американских банках, владеют американскими ценными бумагами или ведут бизнес в США.

Вообще странно. США подозревают Россию в нарушении принципов нераспространения ядерного оружия?

Это очень серьезное обвинение, куда более серьезное, чем история со Скрипалями и ядом "Новичок". Почему же нет никакого международного скандала? Почему не собирается Совбез ООН и МАГАТЭ? Где инспекции и экспертизы? А вместо того какие-то странные санкции против структур, которых эти санкции в принципе не могут касаться...

Такое ощущение, что просто копится компромат, чтобы при удобном случае вывалить все разом. А наши как-то безразлично к этому относятся, мол, ну что нам эти санкции...

А.Б.