"Механик" в Сибири: очередной расстрел в колледже

В Барабинске Новосибирской области студент филиала колледжа транспортных технологий имени Лунина напал на однокурсника, а затем совершил самоубийство. В учебном заведении готовят специалистов для работы на железной дороге — машинистов локомотивов, механиков. Раньше такие заведения назывались техникумы и давали среднее специальное образование.

По данным Telegram-канала «112», в молодого человека выстрелили, он получил ранение плеча. Сейчас ему делают операцию. Еще двое студентов выпрыгнули в окно, спасаясь от нападавшего. Канал утверждает, что нападавший пришел в колледж с отцовским ружьем МР-155.

Нападавший, и пострадавший — 15-летние ученики первого курса, получивший ранение студент «часто донимал» нападавшего.