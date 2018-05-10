Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На Украине "нет нацизма", просто не любят красных, жидов и москалей...

Опубликовано 10.05.2018 в разделе комментариев 1

На Украине "нет нацизма", просто не любят красных, жидов и москалей...

Участники ультраправой партии "Национальный корпус" пообещали совершить новые нападения на телеканал "Интер", передает "Страна.ua" заявление националистов.

"9 Мая правые из Нацкорпуса начали блокирование телеканала "Интер". Причина — опубликованный в инете фрагмент концерта под названием "День Победы", где ведущие Интера говорят о том, что сейчас "улицы украинских городов называют в честь фашистских преступников". Они имеют ввиду Бандеру, Шухевича, Коновальца и т.д", — цитирует телеканал заявление националистов в телеграме.

В анонимном послании подчеркивается, что партия проведет новые нападения по "Интеру" без предварительных анонсов. 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1162 написал 10.05.2018 10:47
сионист-преступник Порошенко притесняет себе подобных или уничтожает славян??
Савченко тут же посадили за выступления против Сионизма?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы счастливы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Назначение Мутко вице-премьером по строительству рассмешило даже единороссов
Назначение Мутко вице-премьером по строительству р...
08.05.2018
Всем вам - Недимон
Всем вам - Недимон
09.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Из-за чемпионата по футболу в России запретят шашлык! (1)
Сиoнистская цензура Аэрoфлoта? (1)
Третейский Суд в Гааге обязал Россию выплатить $159 млн. компенсации украинским компаниям (2)
На Украине "нет нацизма", просто не любят красных, жидов и москалей... (1)
"Механик" в Сибири: очередной расстрел в колледже (0)
США ввели санкции против полков и полигонов (13)
А ведь праздник кончится и придут суровые будни с вопросами (13)
Победители под присмотром (1)
Зачем зазря клясться на Конституции "верно служить народу"? (10)
ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП России (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Вокруг Ближнего Востока: И.Стрелков и М.Калашников
Максим Калашников Максим Калашников: Всем вам Недимон
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Закончится ли Смутное время?
Дарья Митина Дарья Митина: Сиoнистская цензура Аэрoфлoта???...
Максим Калашников Максим Калашников: А ведь праздник кончится и придут суровые будни с вопросами
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss