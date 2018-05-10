На Украине "нет нацизма", просто не любят красных, жидов и москалей...

Участники ультраправой партии "Национальный корпус" пообещали совершить новые нападения на телеканал "Интер", передает "Страна.ua" заявление националистов.

"9 Мая правые из Нацкорпуса начали блокирование телеканала "Интер". Причина — опубликованный в инете фрагмент концерта под названием "День Победы", где ведущие Интера говорят о том, что сейчас "улицы украинских городов называют в честь фашистских преступников". Они имеют ввиду Бандеру, Шухевича, Коновальца и т.д", — цитирует телеканал заявление националистов в телеграме.

В анонимном послании подчеркивается, что партия проведет новые нападения по "Интеру" без предварительных анонсов.