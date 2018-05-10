Третейский Суд в Гааге обязал Россию выплатить $159 млн. компенсации украинским компаниям

Третейский Суд в Гааге обязал Россию выплатить $159 млн. компенсации 18 украинским компаниям и одному физическому лицу за потерянные активы в Крыму. Иск был подан 19 июня 2015 года.

По постановлению суда Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении Крыма к России.

Россия проигнорировала заседание по этому делу.