Третейский Суд в Гааге обязал Россию выплатить $159 млн. компенсации украинским компаниям

Третейский Суд в Гааге обязал Россию выплатить $159 млн. компенсации 18 украинским компаниям и одному физическому лицу за потерянные активы в Крыму. Иск был подан 19 июня 2015 года.
По постановлению суда Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении Крыма к России.
Россия проигнорировала заседание по этому делу.
стоик1163 написал 10.05.2018 10:48
Савченко тут же посадили за выступления против Сионизма?
Тф написал 10.05.2018 10:23