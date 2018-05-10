Из-за чемпионата по футболу в России запретят шашлык!

На время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в России введут особый противопожарный режим и запретят жарить шашлыки. Об этом пишут СМИ со ссылкой на документ, подписанный министром чрезвычайных ситуаций Владимиром Пучковым.

Запрет коснется городов, в которых будут проходить матчи турнира. Ввести запрет рекомендовала правительственная комиссия по ликвидации ЧС.

В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области «Известиям» пояснили, что на время ЧМ нельзя будет готовить блюда на углях в лесах, городах и на прилегающих к ним территориях.

В случае, если ситуация с пожарной безопасностью осложнится, гражданам могут запретить посещать леса.

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В принципе на то и авторитарный режим, чтобы можно было делать все, что заблагорассудится, не интересуясь мнением граждан. Можно и громко пукать запретить вблизи стадионов.

Однако любителями футбола являются очень немногие, а вот шашлыки любят почти все. Ну какое мне дело до чемпионата по футболу, если я просто хочу пожарить шашлых на даче?

Я никому ничего объяснять не должен - хочу и все. Имею право хотеть.

А оказывается какое-то министерство вполне запросто может ограничить мои гражданские права в самом невинном деле - даже не на митинг выйти, а просто мясо пожарить.

Мало того, что потратитли кучу денег на этот никому, в общем, не нужный, чемпионат, на котором наша сборная будет выступать в качестве зрителей. Так еще и поставили всю страну в известное неприличное положение, а ради чего?

Ну хорошо, что не запрещают пока появляться в открытой одежде и с непокрытой головой - некоторым гостям мундиаля это тоже может не понравиться...

Анатолий Баранов