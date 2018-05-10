На латвийском посольстве в Москве другороссы не успели дописать "СС"

В Москве подверглось нападению посольство Латвии - здание забросали дымовыми шашками активисты "Другой России", которые протестуют против задержания в Риге их сторонника Владимира Линдермана. В результате происшествия никто не пострадал, полиция препроводила нарушителй спокойствия в ОВД.

Как пояснил пресс-секретарь МИДа Латвии Гинт Егерманис, в 17:27 к посольству в Москве подошли несколько человек, которые забросали здание дымовыми шашками и фальшфейерами. Один из них собрался разрисовать черной краской стену посольства, но успел лишь написать букву "S".

В нападении участвовали 4-5 человек, но полиция задержала лишь двоих - Ольга Шалина и Глеб Буваненко. Им вменили статью 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), активисты останутся на ночь в полиции, сообщается на странице "Другой России" в соцсети "ВКонтакте".

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пообещал, что Латвия подаст ноту МИДу России, потребовав обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатическому представительству. "Такие провокации недопустимы", - написал он в Twitter.

Линдермана задержали в Риге 8 мая. "Эти люди подъехали к остановке, повалили Линдермана на землю и волоком потащили к микроавтобусу. Внутри сидели ещё несколько человек. Все в масках. На автобусе не было идентификации полиции", - утверждает его соратница Оксана Челышева.

Задержание проведено из-за речи, которую Линдерман произнес 31 марта на организованном Русским союзом Латвии и Штабом защиты русских школ "Вселатвийском родительском собрании".

В 2015 году Линдермана задержали по делу о проникновении двух граждан России на военную базу в Адажи. Оправдан судом в 2017 году. В 2016 году суд оправдал политика по делу о подделке документов.

От редакции: Товарища Абеля частенько "жалуют" подобными мерами пресечения его, безусловно, подвижнической и героической деятельности. Пытаются представить её как национализм, тогда как в данном случае это яркий пример интернационализма, причём на культурном, образовательном фронте. Однако и тут видят угрозу царьки постсоветских островков - национальная буржуазия и её представительство во власти. Увы, на данном фронте - даже при наличии отдельных героев-подвижников, - всё без перемен с 2001-го года, когда посольство экс-советской республики пикетировали активисты АКМ и СКМ РФ.

Родная тогда ещё милиция, а не полиция (и здесь шёл "прогресс") - традиционно арестовывала всех участников, едва они начинали что-либо скандировать ("Наши МИГи сядут в Риге!"). Как сейчас вижу в чёрной беретке товарища Чекиста, с флагом СССР скандирующего "экстремистские лозунги"... Трудно понять, откуда у властей РФ и московских властей (кто бы ни был мэром) столько дремучего охранительства, направленного туда - во вражескую, по сути, сторону... Неужели за почти 20 лет не стало ясно, что националистический нажим с той стороны усиливается? Следим за этим, казалось бы, рядовым эпизодом - внимательно, как и за судьбой тов. Абеля там, за постсоветской границей...

Д.Ч.