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Московский листок

Джина Хаспел не допустит в ЦРУ разгильдяйства, как при убиенном Кеннеди...

Опубликовано 10.05.2018 в разделе комментариев 0

сша цру
Джина Хаспел не допустит в ЦРУ разгильдяйства, как при убиенном Кеннеди...

В начале мая Центральное разведывательное управление США впервые рассекретило некоторые подробности рабочей биографии главной претендентки на должность нового главы ведомства - Джины Хаспел. Она может стать не только первой в истории женщиной, возглавившей ЦРУ, но и первым директором ЦРУ, который хорошо знает русский язык. В биографической справке, опубликованной ведомством, сообщается, что Хаспел, начавшая свою карьеру в ЦРУ в 1985 году, в 1990-е работала в европейском и евразийском подразделениях ведомства, курируя, в частности, российское направление. 

В самом разведуправлении не уточняют, в каких именно странах служила Хаспел и чем занималась по своему российскому профилю. По информации BBC, у нее была "15-летняя тайная командировка в России". 

"Хотя она никогда не служила в Москве, бывшие коллеги говорят, что в нескольких командировках она руководила операциями против российских агентов", - пишет The Washington Post (статью приводит InoPressa.ru). 

"Хаспел работала в России под прикрытием - ее биография до сих пор тщательно цензурирована и подчищена не только для широкой общественности, но и для членов сената, обладающих самым высоким уровнем доступа к секретной информации. До настоящего времени о ее пребывании на территории Советского Союза, а затем Азербайджана и России широкой публике было неизвестно", - отмечает BBC.

Эту информацию ранее подтвердили источники CBS News: в Баку Хаспел в конце 1990-х руководила местной резидентурой ЦРУ и была вовлечена в успешную операцию по поимке двух человек, обвиняемых в нападениях на американские посольства в Кении и Танзании в 1998 году. Одновременно с этим она была главой американской резидентуры в Анкаре, хорошо изучив при этом турецкий язык. 

После терактов 11 сентября 2001 года Хаспел была переведена в Центр противодействия терроризму - тогда ведомство всерьез взялось за жесткие антитеррористические операции. Сама Хаспел вскоре возглавила отделение ЦРУ в Таиланде, где использовались так называемые усиленные допросы, которые правозащитники называют пытками. В 2004 году методы ЦРУ частично стали достоянием общественности. Хаспел и ее босс Хосе Родригес оказались в фокусе расследования об уничтожении записей допросов. 

Расследование продолжалось несколько лет, в это время Хаспел продолжала работать в Центральном раведуправлении и в последствии была оправдана тогдашним заместителем руководителя ЦРУ. По его мнению, Хаспел просто выполняла приказ своего руководства, а не проявляла личную инициативу. Но именно эти факты ее биографии и стали главным камнем преткновения, когда президент Дональд Трамп в марте этого года впервые объявил о том, что номинирует бывшую шпионку на должность главы ЦРУ. 

9 мая Джина Хаспел, выступая на слушаниях сенатского спецкомитета по разведке, заверила, что в случае утверждения ее директором ЦРУ она не станет возрождать программы пыток террористов и подозреваемых в причастности к террористической деятельности даже при получении соответствующего указания от президента США. 

Во время слушаний произошел инцидент: с одного из задних рядов в зале неожиданно встала женщина и прокричала: "Кровавая Джина! Ты - мучитель!" 

Ранее на прошлой неделе газета The Washington Post узнала, что Джина Хаспел выразила желание отказаться от назначения на пост главы ЦРУ. На совещании в Белом доме она заявила, что дискуссия на слушаниях в сенате может нанести ущерб ее репутации, а также репутации всего Центрального разведывательного управления. Спустя несколько часов после совещания группа чиновников Белого дома, в том числе помощник президента по законотворческой деятельности Марк Шорт и пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс, несколько часов уговаривали Хаспел придерживаться намеченного плана.

От редакции: Отметим, что смена "демократических" кадров в ЦРУ происходит не фоне публикации многих секретных данных, что по закону осуществлялась в минувшем 2017-м году. Убийство Кеннеди они так и не подтвердили (своё участие в нём посредством игнорирования ряда сигналов и тревожных сообщений), но и не опровергли - зато признались в подготовке покушений на Фиделя Кастро. Поразительно, как последовательно США обличают сами себя в прошлом (кстати, и в кино - фильм American Made) и как при этом же не разгоняют структуры, достаточно наследившие в грязных делишках империализма, но наоборот "укрепляют" их кадрами, которых и в мясной магазин работать в СССР не поставили бы... Завидная кадровая политика у Трампа и окружения. Просто вот уже в который раз "трампнаш" на радость путриотам - она же, Джина-то, по-русски свободно разговаривает! значит, уже "наша"..

Д.Ч. 

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