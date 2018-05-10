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Московский листок

Душители свобод не хотят отпускать Малобродского под домашний арест

Опубликовано 10.05.2018 в разделе комментариев 0

фемида либералы
Душители свобод не хотят отпускать Малобродского под домашний арест

Басманный суд Москвы отказался рассматривать второе ходатайство Следственного комитета о переводе бывшего продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского под домашний арест, передает телеканал "Дождь". Вместо этого суд согласился с доводами Генпрокуратуры, которая просила отложить рассмотрение ходатайства следственных органов, и постановил вернуть ходатайство в СК. 

"Дело в том, что суд недавно рассмотрел подобное ходатайство, в котором было отказано, и это решение еще не вступило в законную силу. Прошу перенести рассмотрение данного ходатайства до тех пор, пока первое не вступит в законную силу", - сказал на заседании суда прокурор. 

"Материалы о рассмотрении ходатайства следователя о переводе Малобродского под домашний арест подлежат возврату в Следственный комитет России", - постановила судья Елена Ленская (цитата по ТАСС). 

"То, что вы делаете, является покушением на убийство", - сказал Малобродский после оглашения постановления (цитата по "Новой газете"). 

После этого подсудимому стало плохо, ему вызвали скорую. Об этом написал в Twitter корреспондент радио "Эхо Москвы" Алексей Нарышкин.

От редакции: Ежедневно по утрам слушая весьма тенденциозно освещающее подобные процессы радио Бизьнес-ФМ (именно так, по-зюгановки хочется произносить), понимаю, насколько "оттепели" ждут не только казнокрады, но и "честные предприниматели". Собственно оттепель эта и была обещана на инаугурации словами о "дремучем охранительстве", которое надо отбросить... Но в чём тут идеологический конфликт-то? "Подвижники" где-то за границами РФ, на тёплых брегах выходят с плакатиками, поименованными Серебернниковым - едва ли не узником совести, который правда обвиняется в конкретном казнокрадстве...

Воистину либералы нынче, в начале 21-го века (отстаивая некие персоны, а не конкретные свободы) являются карикатурой на либералов начала ХХ века - которые и тогда-то сами в тюрьму не торопились садиться, но хоть с монархией, распутинщиной и реакцией боролись дельно, совместно с прогрессивными силами общества. Однако мы-то помним и откуда Гоголь-центр в Москве взялся - вернее, благодаря абрамовичевскому кадру Капкову на костях какого театра (им. Гоголя), как нагло, безапелляционно была разогнана Серебренниковым труппа театра. Ну, что сеял - то вот и пожал. Правда, у либералов свой взгляд на эту проблему, а путин уже назвал следователей, ведущих дело Серебренникова дураками - но и он ведь не враг либералам, особенно если учесть и слова об охранительстве? 

Д.Ч.



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