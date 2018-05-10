В Олонце и Игумнове попы-антисоветчики активно приватизируют Великую Победу СССР

Ну вот куда они лезут?

Читаю: "Впервые в Карелии на торжественном мероприятии у Вечного огня в честь Дня Победы была отслужена заупокойная лития"...

Я сейчас не буду вспоминать, что в той войне победило атеистическое государство - СССР. Или иронизировать над тем, что Вечный огонь - это вообще-то языческий символ.

Просто несколько личных воспоминаний, связанных с тем, что в 90-х- начале 2000-х я больше пяти лет проработал в районной газете. А там, как принято - на 23 февраля, 9 мая и день освобождения Олонца надо найти фронтовика и написать о нем очерк. Тогда их еще много было в живых...

И вот вспоминая свои беседы, а написано было 15-20 очерков в "Олонию", я никак не могу вспомнить хоть одного ветерана, у которого дома были бы иконы. Ни одного! Это было советское поколение, и даже в 90-е им мода на РПЦ была ни к чему.

Вспоминаю еще многочисленные делегации, которые приезжали в Олонец. Интеллигентные старички из Лениграда, 3 дивизия народного ополчения, оборонявшаяся у нас в 1941. И здоровые еще мужики, им тогда всем было 70 с небольшим - Свирские десантники, освобождавшие Олонец в 44-м. Тоже на братских могилах никто из них не крестился. Никто! Ни разу!

К слову, среди питерских ополченцев, живых и мертвых, было много евреев. А среди освободителей 44-го - казахов.

Зачем же смешить народ? Фото у Вечного огня вышло действительно сюрреалистическим, там за заднем фоне еще памятник Ленину...

От редакции: По мне - так это (как и веночки с власовским триколором) акт публичного осквернения священного для советского народа, для коммунистов, для атеистов места. Эта клобукастая братия вообще ведёт себя с многовековой хитростью. Там, где они могут прислониться к советским подвигам - стоят молча, позируют, совершают свои обряды. А вот где им власть предоставляет пространство для критики всё тех же советских подвигов, но на другом фронте, на фронте борьбы со внутренними врагами, вредителями, шпионами, со врагами из интеллигенции - идеологическими, включая конечно же и религиозных деятелей, - там эти же смиренные попы уже разворачивают откровенно антисоветскую агитацию. Для кого построена и лично Путиным открыта "Стена скорби" в Москве на пересечении проспекта Сахарова (Кирова) и Садового кольца?

Для них и построена - вот уж кто точно был часто религиозен, это контингент заключённых ГУЛАГа. И Олонец - как раз те самые места, которые перед Великой Отечественной только благодаря ГУЛАГу и НКВД были преобразованы в ходе строительства Беломоро-Балтийского канала в настолько современные инфраструктурные звенья социалистического хозяйства, что в ходе ВОВ именно там, через ББК прошёл Северный флот и вообще канал имени Сталина стал одним из факторов Великой Победы (о чём конечно ни один поп ни слова не сказал у Вечного огня)...

Однако и ближе к Москве попы (часть из которых, из РПЦ, была на службе вермахта, как "пскопские", например) активно при поддержке буржуазной власти всех уровней перетягивают краснознамённую победу под крест...

Вот, например, в селе Игумново Можайского района к нынешнему 9 Мая установлен "Памятник павшим на Великой Отечественной односельчанам". А что, все односельчане прямо поголовно были православными? Или попадались всё же комсомольцы, а значит атеисты?



Церковники агрессивно приватизируют Победу. Напоминает это поведение "благотворительность" из бюджета на рекламу и маркетинг. С огромным логотипом и названием фирмы, больше, чем сам "подарок".

Подумалось: идеологией на фронте занимались комиссары, потом политруки. Полковых священников как института не было. В боях не участвовали, ранений не получали, не гибли, подвигов не совершали - однако нынче на их улице праздник...

Д.Ч.