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Московский листок

В Олонце и Игумнове попы-антисоветчики активно приватизируют Великую Победу СССР

Опубликовано 10.05.2018 автором Александр Степанов в разделе комментариев 6

рпц вов карелия
В Олонце и Игумнове попы-антисоветчики активно приватизируют Великую Победу СССР

Ну вот куда они лезут?

Читаю: "Впервые в Карелии на торжественном мероприятии у Вечного огня в честь Дня Победы была отслужена заупокойная лития"... 

Я сейчас не буду вспоминать, что в той войне победило атеистическое государство - СССР. Или иронизировать над тем, что Вечный огонь - это вообще-то языческий символ. 

Просто несколько личных воспоминаний, связанных с тем, что в 90-х- начале 2000-х я больше пяти лет проработал в районной газете. А там, как принято - на 23 февраля, 9 мая и день освобождения Олонца надо найти фронтовика и написать о нем очерк. Тогда их еще много было в живых... 

И вот вспоминая свои беседы, а написано было 15-20 очерков в "Олонию", я никак не могу вспомнить хоть одного ветерана, у которого дома были бы иконы. Ни одного! Это было советское поколение, и даже в 90-е им мода на РПЦ была ни к чему. 

Вспоминаю еще многочисленные делегации, которые приезжали в Олонец. Интеллигентные старички из Лениграда, 3 дивизия народного ополчения, оборонявшаяся у нас в 1941. И здоровые еще мужики, им тогда всем было 70 с небольшим - Свирские десантники, освобождавшие Олонец в 44-м. Тоже на братских могилах никто из них не крестился. Никто! Ни разу! 

К слову, среди питерских ополченцев, живых и мертвых, было много евреев. А среди освободителей 44-го - казахов. 

Зачем же смешить народ? Фото у Вечного огня вышло действительно сюрреалистическим, там за заднем фоне еще памятник Ленину...

От редакции: По мне - так это (как и веночки с власовским триколором) акт публичного осквернения священного для советского народа, для коммунистов, для атеистов места. Эта клобукастая братия вообще ведёт себя с многовековой хитростью. Там, где они могут прислониться к советским подвигам - стоят молча, позируют, совершают свои обряды. А вот где им власть предоставляет пространство для критики всё тех же советских подвигов, но на другом фронте, на фронте борьбы со внутренними врагами, вредителями, шпионами, со врагами из интеллигенции - идеологическими, включая конечно же и религиозных деятелей, - там эти же смиренные попы уже разворачивают откровенно антисоветскую агитацию. Для кого построена и лично Путиным открыта "Стена скорби" в Москве на пересечении проспекта Сахарова (Кирова) и Садового кольца?

Для них и построена - вот уж кто точно был часто религиозен, это контингент заключённых ГУЛАГа. И Олонец - как раз те самые места, которые перед Великой Отечественной только благодаря ГУЛАГу и НКВД были преобразованы в ходе строительства Беломоро-Балтийского канала в настолько современные инфраструктурные звенья социалистического хозяйства, что в ходе ВОВ именно там, через ББК прошёл Северный флот и вообще канал имени Сталина стал одним из факторов Великой Победы (о чём конечно ни один поп ни слова не сказал у Вечного огня)...  

Однако и ближе к Москве попы (часть из которых, из РПЦ, была на службе вермахта, как "пскопские", например) активно при поддержке буржуазной власти всех уровней перетягивают краснознамённую победу под крест...

Вот, например, в селе Игумново Можайского района к нынешнему 9 Мая установлен "Памятник павшим на Великой Отечественной односельчанам". А что, все односельчане прямо поголовно были православными? Или попадались всё же комсомольцы, а значит атеисты?

Церковники агрессивно приватизируют Победу. Напоминает это поведение "благотворительность" из бюджета на рекламу и маркетинг. С огромным логотипом и названием фирмы, больше, чем сам "подарок".

Подумалось: идеологией на фронте занимались комиссары, потом политруки. Полковых священников как института не было. В боях не участвовали, ранений не получали, не гибли, подвигов не совершали - однако нынче на их улице праздник... 

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 6
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А мне куда? На виселицу?
Я верю в Бога. Я за социализм написал 10.05.2018 18:02
А мне вот интересно. Я солидарен с коммунистическими идеями. Я за свободу, равенство, братство. Я против капитализма, я за социализм. Но я НЕ ВЕРЮ В ЭВОЛЮЦИЮ. Я не атеист. Я верю в Бога. Я верю в Иисуса Христа. Я не верю в то, что человек произошел от обезьяны. Так меня куда? В газовую камеру, в ГУЛАГ, расстрелять? Ответьте, товарищ Черный.
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"Свобода совести" по-черному!
Некоторые точно произошли от обезьяны написал 10.05.2018 17:55
Ай, молодца! Ай как желчью и ядом то брызжет! Цитирую специально для Димона Черного, мракобеса:
.
"Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов". ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, Статья 18. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.
.
Но для Черного Димона это пустая бумажка, которой можно зад подтереть. Черный Димон мечтает о другом. Чтобы было как в средневековой Японии. Там христиан выявляли простым и доступным методом: - "Наступи на икону Христа. Наступил? Молодец, ты свободен. Отказываешься? Распять!".
.
Дайте ВОЛЮ Димонам Черным. Они, конечно сразу разрушат все храмы и расстреляют всех попов. Это мы уже проходили. Но черным димонам этого уже будет мало! Они потребуют чтобы каждый гражданин поклялся в верности идеям Маркса-Ленина. И был атеистом.
.
Те, кто откажется верить, что человек произошел от обезьяны - тех в новый ГУЛАГ! "Свобода совести" по-черному....
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(без названия)
La Terrible написал 10.05.2018 17:55
Превращают праздник Победы в поминки, чтоб люди радости не знали, а только скорбели и каялись. Не их ли главпоп изрек, что Великая Отечественная нам была дана за грехи народа? Типа, очистились, пострадав, но заслуженно?
Это была Победа советского народа под руководством Коммунистической партии, и никак иначе!
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СТОИКУ \крашеному порталу\
Кипящий написал 10.05.2018 17:20
Уж больно ты всеуспевающий везде и всюду.Оно и понятно.Корнет.А с 17 поручика задробили.Мандишь вроде бы и правильно /как Жириновский\ Но пахнет гомнецом.Не ведомо сикоко тебе годков.Оно и понятно.Жизнь в ските.Лабурда в голове.Никогда политработники не считались ОТБРОСАМИ.НАСТОЯЩИЕ.Почему и АДОЛЬФ приказывал их первыми пускать в распыл.Это относиться к тем.Согласен что поле 80-х они предали армию и народ.Ты корнет если чего=то марцуешь то всегда \советую\указывать периоды жизни Страны СОВЕТОВ.Только и всего.А они были разные.И тогда все будет путем.Не уподобайся Димке Запорожскому.
Ответить
О попишках
Кипящий написал 10.05.2018 16:51
Все точно сказано.Не в бровь.А в глаз.Еще 6 лет и быдляк будет ластами стоя на коленях пыль мести.ПОРАЖАЮСЬ.А где же мужчины-воины РУССКИЕ?Ну ладно клуши.Разведенки.Бортонутые. И прочие.Но вы то мужчины ГДЕ?
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(без названия)
стоик1165 написал 10.05.2018 16:47
Каратели-сионисты с 1917 организовали геноцид славян, но к Великой победе примазались еще больше?
.
в СОВЕТСКОЙ АРМИИ ПОЛИТРАБОТНИКИ СЧИТАЛИСЬ ОТБРОСАМИ ОБЩЕСТВА?
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