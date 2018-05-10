Тролли путинского "повара иностранных дел" отказались признать вмешательство в выборы президента США

Адвокат российской компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", владельцем которой является предприниматель Евгений Пригожин, получивший известность в СМИ как "повар Путина", на заседании окружного суда округа Колумбия заявил о невиновности своего клиента по делу о предполагаемом вмешательстве Кремля в выборы президента США в 2016 году.

"Мы утверждаем, что мы невиновны", - цитирует юриста Эрика Дюбелье ТАСС. Как отмечает агентство, на заседании перед этим были формально зачитаны обвинения, которые американские власти предъявляют российской стороне. Судьей по данному делу выступает Майкл Харви.

Напомним, власти США в феврале предъявили обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям ("Агентство интернет исследований", Concord Management, а также Concord Catering) в попытке вмешаться в президентские выборы 2016 года. В списке обвиняемых, помимо Пригожина, оказались 12 граждан: Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (она же Беляева), Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.

В обнародованном документе за подписью спецпрокурора Роберта Мюллера говорилось, что "Агентство интернет-исследований" занималось вмешательством в американские выборы еще с 2014 года. Для этого компания использовала аккаунты в соцсетях с несуществующими именами. В постах, которые публиковались агентством, содержались комментарии о политической жизни США. Целью этой деятельности была попытка принизить роль и авторитет кандидата в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон и помочь выиграть выборы ее оппоненту - Дональду Трампу.

На прошлой неделе стало известно, что представители спецпрокурора рассчитывали, что слушания будут перенесены на неопределенный срок. Адвокаты российской стороны выразили категорическое несогласие: "Ходатайство специального прокурора, поданное поздно вечером в пятницу, по сути узурпирует полномочия суда по составлению графика заседаний, так как речь идет о запросе на отсрочку слушаний, которые должны состояться через пять дней, хотя известно, что ответчик обычно имеет 14 дней для ответа". В результате суд отказал Мюллеру и заседание состоялось 9 мая, как и планировалось изначально.

Примечательно, что изначально американские власти не рассчитывали, что обвиняемые физические и юридические лица отреагируют на обвинения и судебные повестки, однако в апреле выяснилось, что компанию "Конкорд" будут представлять два адвоката. Юристы обратились в офис спецпрокурора и затребовали ряд документов следствия, а также доказательства и другую информацию по делу, в том числе и непубличные документы по расследованию.

Напомним, петербургский ресторатор Евгений Пригожин, которого СМИ называют человеком из ближнего окружения президента РФ и "поваром Путина", в марте потерял расположение Министерства обороны РФ, переставшего заключать с ним многомиллиардные подряды. Как выяснило издание The Bell, структуры бизнесмена в прошлом году лишились большей части заказов ведомства на клининг и обслуживание военных городков. Шесть из девяти крупных подрядчиков, которых связывали с бизнесменом, ликвидированы или находятся в стадии ликвидации, говорится в статье.

В прошлом году общий объем армейских контрактов компаний, связанных с Пригожиным, составил меньше одного миллиарда рублей. Причем заказчиком выступало не военное ведомство, а другие структуры.

Между тем в 2015 году объем тех же контрактов со стороны Минобороны превышал 27 млрд рублей, в 2016-м - 13 млрд рублей. С 2010 года Пригожин стал крупнейшим подрядчиком Минобороны и других государственных структур и ведомств. По подсчетам РБК, в 2015 году общая сумма госконтрактов, полученных его компаниями, составила почти 70 млрд рублей. Большая часть из них приходилась на Минобороны и на организацию питания в московских школах.

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