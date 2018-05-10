Под Нижневартовском неутомимо горит свалка, как может гореть и под Волоколамском

Под Нижневартовском в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре пожарные уже почти сутки тушат свалку. В МЧС поясняют, что окончательной ликвидации огня мешают технические моменты, а интернет-пользователи распространяют эффектные фото и видео в соцсетям.

Пожар начался днем 9 мая, площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. "Делать прогноз сложно, поскольку горение в основном скрытое. Приходится весь пласт мусора спрессованного ворошить экскаваторами и проливать. При этом очаги возгорания распространяются нелинейно, непредсказуемо", - рассказал Ura.ru пресс-секретарь ГУ МЧС России по ХМАО Вадим Симоненко.

"Изначально шла речь о том, что огонь - в одном из садов. Спасатели приехали, осмотрели его, ничего не нашли. По дыму выехали на полигон. Как оказалось, изнутри тлеет спрессованный мусор", - рассказал Симоненко "Накануне.ru". Он уточнил, что возгорание произошло около 14:00.

Жители города Мегиона, соседнего с Нижневартовском, жалуются на сильный неприятный запах с горящей свалки. По словам представителя МЧС, сейчас на месте пожара работают сотрудники Роспотребнадзора и замеряют уровень выброса вредных веществ в воздух. Местные жители делятся в соцсетях фотографиями, на которых виден высокий столб дыма. Некоторые сравнивают огромное облако дыма с извержением вулкана.

От редакции: Вот тут-то и самое время вспомнить, что под Казанью, под Волоколамском и ещё где-то в Подмосковье по очень дорогостоящему проекту Ростеха должны строиться мусоросжигающие заводы - Хлопонин курирует проект. А вот какой дым эти заводы будут выдавать в атмосферу, которая и без того уже достаточно загрязнена - можно понять уже сейчас, по свалочной хмари "спасибо" нефтеносному ХМАО. Однако, судя по тому что кадры Путин сохранил практически все в правительстве и около него - за исключением разве что совсем уж "пропалившегося" Рогозина, - никто ничего менять в этом направлении не планирует. То есть, сперва будут тоннами валить в многострадальном Подмосковье мусор, как и прежде - но местами для показухи за сотни миллиардов выпуская газы "по-голландски", - а потом будут мусор просто вот так же, как сам он горит в ХМАО, жечь по ночам... Модернизация! Цифровая экономика!

Д.Ч.

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