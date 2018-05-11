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Московский листок

О стремительной деградации образования и не только...

Опубликовано 11.05.2018 автором Надежда Корнева в разделе комментариев 5

образование наука рф
О стремительной деградации образования и не только...

Моего бывшего научного руководителя, которому я обязана многим, с нового учебного года сокращают...

И дело не в новом руководстве КГУ (так называемого "опорного" университета" Костромской области, возникшего путём объединения Костромского государственного технологического университета и Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова). Дело как минимум в принципиальной позиции Министерства образования и науки РФ.

Как понимать тот факт, что из программы подготовки бакалавров по направлению "Физика" исключили из базовой части такие дисциплины , как "Статистическая физика" и "Физическая кинетика" ???. Их не "перекинули" в другие блоки, их просто исключили из обязательной программы.

Во время, когда я училась в Костроме, 15 лет назад, в Костромском государственном университете им. Н.А. Некрасова были 3 выпускающих кафедры -- общей физики (12 преподавателей), теоретическио физики (6 преподавателей), математической и вычислительной физики (5 преподавателей), а в КГТУ -- кафедра физики с преподавательским составом 15 чел. -- теперь на весь "объединённый" ("оптимизированный") университет приходится объединённая кафедра общей и теоретической физики, на которой количество ставок -- 7,5: а по факту -- большинство преподавателей работает не на полную ставку. Зарплата доцента с ученой степенью -- 25 тысяч на полную ставку (900 часов аудиторной нагрузки в год плюс переработка минимум десятка РПД -- рабочих программ дисциплин)...

Будущим "инженерам" из т.н. "Института автоматизированных систем и технологий" курс физики с 3-х семестровой программы урезали до 2-х семестровой. По часам -- более чем втрое. Раньше в неделю были 3 часа лекций, 3 часа семинарских занятий и 2 часа лабораторных в течение трёх семестров, теперь -- 2 часа лекций, по одному часу семинаров и лабораторных, то есть по одной "паре" лекций в неделю и по одной "паре" семинаров и практических через неделю в течение двух семестров вообще...

И это для так называемых "ИНЖЕНЕРОВ", которые должны создавать роботизированные системы с элементами искусственного интеллекта...

А уж про так называемых "ФИЗИКОВ", которым теперь на будут преподавать распределения Максвелла и Больцмана, микроканоническое, каноническое и большое каноническое распределения Гиббса, ни уравнение Смолуховского (количественно описывающего, в частности, броуновское движение) -- это в принципе за пределами моего понимания. Это всё равно, что студентам - историкам не рассказывать о крещении Руси, Ледовом побоище и Куликовской битве...

Вывод мой неутешителен.

Даже если нынешней власти под воздействием внешних причин придётся резко менять курс развития страны, проводить неоиндустриализацию, опереться будет не на кого и не на что. В условиях, когда лучшие преподаватели разбежались, научные школы разрушены, система образования на глазах разваливается...

И что предстоит предпринимать тем, кому предстоит возглавить страну после неминуемого краха существующего режима?

Да, в своё время Сталину удалось достаточно быстро решить проблему дефицита кадров.

К сожалению, ситуация сейчас совсем не та, что была при Сталине. Если тогда люди, в массе своей, стремились к знаниям, к созидательному труду, то сейчас уже выросло целое поколение бездельников и "гаджетных" недоумков. При Сталине в семьях росло в среднем 4-5 детей, теперь -- 1-2 ребёнка.

Поколение профессоров "советской" закалки, кому сейчас 60 -- 70 лет, скоро уйдёт безвозвратно, и кто останется в системе высшего образования? Псевдоучёные с "липовыми" учёными степенями и званиями, которые не смогли устроиться ни в бизнесе, ни за рубежом?

Кстати, в 2005 -- 2010 гг, только из нашего КГУ им. Некрасова десятки выпускников-физиков успешно устроились в ОИЯИ в Дубне, в НИИФ в С.-Петербурге и др., откуда потом перебрались в ЦЕРН, в Финляндию, Францию, Испанию, Канаду и Израиль...

С уважением, Надежда Александровна Корнева,

Финский метеорологический институт



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: ворье растмт дубы. они растут и гибнет вся наука
!!!!QQQQTOTJQ!--VAM-TAKI!!!& написал 11.05.2018 01:25
"Дело как минимум в принципиальной позиции Министерства образования и науки РФ.
Как понимать тот факт, что из программы подготовки бакалавров по направлению "Физика" исключили из базовой части такие дисциплины , как "Статистическая физика" и "Физическая кинетика" ???. Их не "перекинули" в другие блоки, их просто исключили из обязательной программы."
- Абарзованое бы-дло было в первых рядах тех, кто разваливал СССР и уводил его с Коммунистического пути в болото - то таки да! Из этого делаем вывод, - "надо понимать" - что научную политику определяют враги анарода, которых надо еще обезвредить, а НКВД - таки временно не работает и Секира Необоснованных Репрессий - таки ржавеет под лавкой - то таки да...
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ворье растмт дубы. они растут и гибнет вся наука
травмопункт написал 11.05.2018 01:03
"Предатели бегут за бугор..."
Это пока еще пять лет. А через пять лет качественное обучение будет вообще некому ни давать не получать . То есть и убежать куда либо гаджетные недоумки со своим багажом дубоебости не смогут за никому ненужностью.
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(без названия)
стоик1165 написал 11.05.2018 00:20
сортирный Карлик на фоне нормальных студентов - глупый, а тупость Айфончика подчеркивает еще большую тупость сортирного Карлика?
.
Трудно сортирному Карлику подобрать фон, где проявиться ему мозговая активность?
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(без названия)
........ . .. . написал 11.05.2018 00:09
ну у нас же традиционно более менее ценятся ученые работающие на военщину а остальным действительно лучше уехать пока молодые чем рассчитывать на 20-30 тыс. зарплаты/8-10 тыр. пенсии.
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(без названия)
**** написал 11.05.2018 00:08
Предатели бегут за бугор...
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