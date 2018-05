Кремлядей не напугали допросы Вексельберга "костоломами" Мюллера сша выборы санкции олигархат трамп Кремль не располагает информацией о том, что российский предприниматель Виктор Вексельберг был опрошен в Нью-Йорке представителями спецпрокурора США Роберта Мюллера, занимающегося расследованием якобы имевшего место вмешательства РФ в американские президентские выборы. Как заявил журналистам 10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "в Кремле ничего не известно об этом". Так глава кремлевской пресс-службы ответил на просьбу прокомментировать сообщения американской прессы по этой теме, передает "Интерфакс". Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на некий информированный источник, что федеральные агенты, действовавшие по поручению Мюллера, во время опроса Вексельберга в Нью-Йорке интересовались о платежах, которые связанные с ним структуры переводили личному адвокату президента США Дональда Трампа. По сведениям тележурналистов, команду Мюллера интересовал неясный характер платежей между Вексельбергом и адвокатом Майклом Коэном, представляющим интересы Трампа. По информации канала, компания Columbus Nova, связанная с Вексельбергом, перечислила Коэну некий платеж. Также сообщалось, что следователи заинтересовались характером пожертвования в размере 300 тысяч долларов, которое двоюродный брат российского бизнесмена перечислил в фонд Трампа. Речь идет об американце Эндрю Интратере, который возглавляет Columbus Novа, занимающуюся управлением инвестициями и предоставляющую услуги, по информации прессы, группе "Ренова". С ним уже тоже побеседовали агенты спецпрокурора Мюллера, говорилось в сообщении CNN. Одновременно адвокат Майкл Авенатти, представляющий интересы порноактрисы Сторми Дэниэлс в судебной тяжбе с Трампом, обвинил Коэна в получении около 500 тысяч долларов от руководства компании, которая принадлежит "российскому олигарху из ближнего круга Владимира Путина". По данным Авенатти, эти деньги были получены сразу после президентских выборов 2016 года, на которых победил Трамп. В ответ юрист Стивен Райан, представляющий интересы Коэна, заявил, что Авенатти искажает факты относительно платежей, которые тот якобы получал от российских компаний. На прошлой неделе американские СМИ сообщали о том, что федеральные агенты по поручению Мюллера опрашивали в Нью-Йорке председателя совета директоров группы "Ренова", президента фонда "Сколково" и фигуранта американского санкционного списка Виктора Вексельберга. По информации The New York Times, Вексельберга около двух месяцев назад остановили, когда он сошел с трапа частного самолета в Нью-Йорке. Журналисты предполагали, что вопросы касались присутствия Вексельберга на церемонии инаугурации Трампа в январе 2017 года. Ранее CNN утверждал, что Мюллер предпринял действия в отношении по крайней мере трех представителей российского крупного бизнеса, но их имена не назывались. Как сообщалось, во-первых, Мюллер распорядился задержать для досмотра электронных устройств состоятельного россиянина, прибывшего на частном самолете в один из аэропортов Нью-Йорка. Эта часть похожа на сообщение NYT по поводу Вексельберга. О встрече следователей с Вексельбергом сообщили источники The New York Times. По данным газеты, Вексельберга около двух месяцев назад остановили, когда он сошел с трапа частного самолета в Нью-Йорке. В публикации не приводятся сведения о том, какого рода вопросы задавали российскому предпринимателю. NYT, впрочем, полагает, что вопросы касались присутствия Вексельберга на церемонии инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США в январе 2017 года. Во-вторых, с санкции Мюллера был остановлен другой россиянин во время недавней поездки по США. В этом случае нет сведений, был ли он подвергнут личному досмотру, уточнял телеканал. Кроме того, подчиненные Мюллера направляли, по версии прессы, некий неформальный добровольный документ и запрос о беседе третьему российскому олигарху, который, однако, в последнее время не объявлялся в США. Мюллер приступил к расследованию в мае 2017 года. На данный момент предъявлены обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также много раз отрицала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США, состоявшихся в 2016 году. Новости по теме: Гордость Путинской России выдержала опрос у "костоломов" Мюллера Попавший под санкции Вексельберг просит запретить импорт газировки в Россию



