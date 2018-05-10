Дядя Сэм расширил санкции против Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции против шести человек, связанных, по версии Вашингтона, с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана), и трех компаний, имеющих отношение к КСИР. Сообщение о введении ограничительных мер появилось 10 мая на сайте Министерства финансов США.

Согласно заявлению американского Минфина, санкции направлены на то, чтобы "подорвать обширную сеть обмена валюты в Иране и ОАЭ, которую закупала и передавала миллионы наличных американских долларов иранскому КСИР для финансирования его пагубной деятельности".

Напомним позицию Ирана. Если США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе, то вскоре пожалеют об этом, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Рухани. Иран, по его словам, готов к любому решению Вашингтона.

Цитаты из выступления Рухани со ссылкой на канцелярию президента приводит ТАСС. "Если США выйдут из СВПД, они вскоре пожалеют об этом, - заявил он. - Мы не одобряем войну и напряженность, но будем решительно защищать наши права... Мы готовы к любому решению по СВПД". Он подчеркнул, что "США не смогут ничего сделать против иранского народа".

Ядерная сделка была согласована Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) в 2015 году. В январе 2016 года СПВД вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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