Нефть возвращается к 100 долларам

Эксперты Bank of America стали первыми среди аналитиков крупных американских банков, кто предсказывает возвращение цен на нефть к уровню 2014 года, когда стоимость барреля превышала $100.

Цены на нефть могут подняться в будущем году до уровня, близкого к $100 за баррель в случае, если ситуация в странах-экспортерах - Венесуэле и Иране - приведет к нарушениям поставок на мировые рынки. Как сообщило в четверг информационное агентство Bloomberg, с таким прогнозом выступили аналитики Bank of America Corp.

По их оценкам нефть сорта Brent, цена которой в четверг колебалась около $77 за баррель, во втором квартале будущего года может достичь $90 за баррель. В зависимости от позиции стран-членов ОПЕК и последствий американских санкций в отношении Ирана цены могут вырасти еще больше. "Оценивая ситуацию на предстоящие 18 месяцев, мы ожидаем изменения баланса между спросом и предложением на нефтяном рынке", - отмечается в оценке экспертов.

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Ну что ж, антииранская позиция Трампа вполне может оказаться пророссийской, а это куда важней, чем любые воинственные заявления и даже обстрелы ракетами объектов в Сирии, с которых заблаговременно отводятся люди и вооружение.

Пока что рубль укрепился на полтинник по курсу ЦБ и на полтора целковых на бирже.

Нетаньяху постоял рядом с Путиным на параде в Москве, а потом приехал в Иерусалим и крутит видео с уничтожением "Панциря" израильскими ВВС. С другой стороны, отскок рубля на 1,5 покрывает любое количество "Панцирей" - долбите, ребята, мы новых наклепаем.

С третьей стороны, Трампу не жалко - все равно доходы отвезут на запад, где все эти денежки, если потребуется, могут и конфисковать. Так что Америка ничего не теряет.

А кто теряет? Ну точно не дорогие россияне с зарплатами в 20 тысяч и пенсиями в 10. Нам это все абстракция. Только вот денег нет совсем, а то б держались...

А.Б.