Родственники против пыток

В Казахстане обстановка с исправительными учреждениями накаляется каждый день.За последнее время поступают массовые заявления по факту пыток и жестокого обращения, попыток суицида, убийств, творящихся в исправительных учреждениях Казахстана. Практически каждая смерть в учреждении списывается на болезнь или несчастный случай. Лишь когда прикрыть убийство не возможно, только тогда это становиться достоянием гласности.

Но, даже в таких редких случаях когда возбуждаются уголовные дела, свидетели из числа осужденных и потерпевшие подвергаются опасности, новым пыткам и насилию со стороны сотрудников учреждения либо добровольных помощников администрации, что бы скрыть следы преступления. Переходя все грани разумности, и человечности, в Казахстане исправительные учреждения становятся «концлгерями», куда могут отправить любого виновного и невиновного, достаточно если он стал неугодным для власти. При этом, выйти на свободу тем кто сопротивляется пыткам и насилию в исправительных учреждениях, практически невозможно.

Тем, кто сопротивляется произволу и пыткам, добавляют новые срока и таким образом, это оборачивается пожизненным заключением для неугодных. Положение не улучшается а ухудшается с каждым днем. Вместо адекватных мер реагирования на массовые заявления о пытках, идут совершенно неадекватные меры защиты КУИС и сотрудников учреждений которые стараются прикрыть факт массовых пытках. Вместо того, что бы наказать виновных лиц КУИС прикрываясь надзирающими прокурорами пытается заставить молчать как осужденных так и их родственников.

Мы требуем прекратить этот насилие и пытки.

Мы требуем наказать виновных лиц и привлечь к ответственности за бездействие.

Мы требуем отставки председателя КУИС МВД РК, мы требуем возбуждения уголовных дел против каждого начальника ДУИС и начальников учреждений, потому, что только с их ведома и молчаливого согласия твориться насилие, беззаконие, пытки, продажа наркотиков, телефонов и т.д. Хватит распространять наркотики в исправительных учреждениях, хватит насиловать, хватит пытать, хватит убивать.