А что президента не переодели в царскую форму?

Не знаю как другим а мне было стыдно смотреть на залы Кремля забитые до отказа народом, который по воле чиновников приглашён на церемонию вступления президента в должность. Небольшая часть этой толпы могла наблюдать в живую президента читающего клятву и делая небольшой доклад о предстоящей деятельности. По коридору через несколько метров стояли солдаты президентского полка одетые в форму гусар царского покроя с оружием "на краул". Почему же президента не переодели в царскую форму, ведь он главнокомандующий. Был бы похож на последнего императора. Было бы на что посмотреть. Примерно десять минут длилась официальная церемония, а сколько разговора и главное подготовки. Рабочий день, тысячи народа валяют дурака, в том числе депутаты думы.

Можно было понять если бы В.Путин вступал в должность президента первый раз. Зачем эта помпезность? Что предполагает такое мероприятие? Клятва, доклад минут пятнадцать и пошёл принимать парад своего полка. Несколько тысяч человек остались ни при делах. Многие подумали а зачем нас сюда пригласили? Многие стояли в залах из которых не было видно президента за трибуной. Фактически они его наблюдали несколько секунд, которые он шествовал до трибуны. Даже как - то обидно. Теперь надо возвращаться в Петербург, другим в думу, третьим на работу за несколько километров, а то и в другой город. Правда люди собрались не бедные доедут за бюджетные средства. Например, В.Матвиенко обедает в Совете Федерации за бюджетные средства. Неужели зарплаты не хватает? Однако её доход за прошлый год несколько десятков миллионов рублей. На церемонии присутствовала даже Наина Ельцина. Не забыли старушку. Наверное поездку и гостиницу оплатит бюджет президента. Во что обошлось для бюджета страны вхождение президента в должность четвёртый раз?

Больше всего поражает церемония принятие присяги, положив ладонь правой руки на Конституцию РФ. Что это обозначает? Возможно то, что президент будет следовать статьям Конституции, главного закона страны. Но ведь сегодня каждый знает, что в разделе 1 Конституции РФ нет ни одной статьи, касающейся социальной сферы, которую бы не нарушил президент. Такая процедура вызывает отвращение и говорит народу, что это чистый пиар и если хотите наглый обман граждан страны.

Статья 2 о свободе и правах. Годами дольщики ходят из кабинета в кабинет, митингуют их разгоняет полиция, а квартиры по - прежнему недоступны. Правда некоторые через 10 - 12 лет получают квартиры, а сколько они потеряли здоровья? Виновных нет, застройщики на свободе.

Статья 3, которая устанавливает источник власти. Так кто же властвует в стране? Рабочий получает 10 - 15 тысяч рублей, а Силуанов 1,7 миллионов и так все чиновники, депутаты и просто воры, которых в стране тысячи. Даже академик Пивоваров ярый сторонник дикого капитализма возмущён неравенством в зарплате различных групп граждан. Народ пишет, возмущается, иногда выходит мелкими группами на улицу, где их уже ждёт полиция. Губернатор Усс заработал за прошлый год 221 631 000 рублей, зам Медведева Хлопонин около 3 миллиардов. В стране нет ни одного нищего чиновника, депутата. Народ который содержит их нищенствует, при этом является единственным источником власти. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы - так гласит пункт 3. За 19 лет ни одного референдума. Такого не может быть, у нас в стране порядок, все довольны. На счёт свободных выборов красиво сказал В.Жириновский. Главное в выборах не то, что избиратель получил бюллетень, зашёл в кабинку и без посторонних глаз отметил своего кандидата, а то, что он расписался в журнале, что именно он пришёл на выборы. Бюллетени уничтожаются, а подпись остаётся. Подпись не говорит за кого будет избиратель голосовать. Вот это и есть самые демократические выборы. На счёт присвоения власти? А разве в 1996 году власть не была присвоена Ельциным не самим конечно, а его сторонниками, которые разворовывали богатства страны и сегодня супруга присутствовала на церемонии Путина. А что произошло в 2008 году? И нынешняя власть построила дворец Ельцина и продолжает обманывать народ, ведя преступную пропаганду. И главное сравнивает жизнь людей в девяностые и сейчас. А кто создал девяностые? Они сегодня все при власти или на пенсии, которая превышает рабочего в десятки раз. Ну и так далее. Бесплатное образование, медицина, достойная зарплата, пособия на детей. А что творится с ценами и налогами? Олигархи, чиновники и просто воры вывезли из страны триллионы долларов и тишина. Народ обложили со всех сторон. Платон ввели, курортный сбор ввели всё больше налогов не может быть так думает нищий и униженный народ. Оказывается всё только начинается. Грандиозные планы обозначенные в указе 2018 года надо выполнять, а денег нет. Есть от продажи нефти, но они уходят к нашим врагам в США. Надо же помогать им догонять нас по современному вооружению. Теперь будем платить налоги за сараи, собачьи будки, уличные туалеты, домики дачников. Но и это ещё не всё. После вступления в должность, а он и не прекращал свою деятельность на посту президента, масло масляное. Дума примет закон о самозанятых. Бабушка вышла на обочину улицы с цветами со своего участка и вдруг появится мент посчитает количество цветов, спросит у прохожих цену и плати бабуля налог. Может три процента, а может и шесть. Есть и ещё одно новшество. Теперь за человеком не зарегистрируют грузовой автомобиль. Надо оформлять себя индивидуальным предпринимателем. Будешь ты работать на автомашине или нет плати налог. Всё делается во имя человека, всё на благо страны, а главное на благо чиновников. Они то ничего не теряют. Зажали народ пострашнее чем в царской России до отмены крепостного права.

После клятвы президент сделал небольшой доклад и в частности сказал: "Справились с социальными проблемами и поблагодарил правительство". Ну это же ложь наглая. И кто должен возмутиться? Те кто сидел перед телевизором и часть тех кто вышел на митинги. В залах Кремля и в думе, когда президент зачитывал Послание и делал небольшой доклад после клятвы таковых не могло быть. Приглашены те кто доволен жизнью. 20 миллионов имеют доход ниже прожиточного минимума и это озвучил сам президент. Более того за последние годы прибавилось нищих на 5 миллионов. Разрушена народная медицина. Это не социальные проблемы? К врачам люди ждут очереди до года и более. И ведь это рассказывает телевидение. В Ленинградской области из колонки течёт чёрная жидкость, в Подмосковье дети попадают в больницы с отравлением. Не лучше экология в Челябинске и других сибирских городах. Что ест рабочий человек получающий даже 15 - 20 тысяч рублей? А пенсионер? Более или менее пригодные продукты стали народу не доступны. ЖКХ высасывает последние крохи здоровья из прожиточного минимума. Да власть с премьером давно решили социальные проблемы для себя, олигархов и просто воров. Жируют по полной. Не знают куда девать деньги. США ввело санкции против олигархов и некоторых компаний. В правительстве заговорили об оказании финансовой помощи, например, руководству "Русал". А то что миллионы живут на прожиточный минимум никого не интересует.

В докладе президент говорит, что нам нужны прорывы во всех сферах. Тысячная толпа слушает этот бред и в этот же день на радио, телевидение учёные, журналисты, обозреватели судачат о каждом слове сказанном президентом. И всё это в будущем. Никто не заикнулся о выполнение майских указов 2012 года. От них надо плясать. Практически ничего не сделано. Президент сказал о прорыве во всех сферах. Почему бы его не спросить, а что вы делали с премьером 19 лет. Есть прорыв хоть в одной сфере? Зарплата учителям, врачам немного повысилась, но при этом ликвидировали тысячи школ, поликлиник, других медицинских учреждений. Зарплата ликвидированных использовалась для повышения оставшихся, но не вся. Часть ушла на повышение зарплат чиновникам. Что это дало народу? Проблемы и головную боль. Детей из разорённых школ стали возить на автобусах. Значит в школе для этих детей не работают кружки. Автобус не будет их ждать. Нет дополнительных занятий. В некоторых посёлках удлинили каникулы на неопределённое время. Нет дорог. Фактически майские указы нанесли непоправимый вред народу именно рабочему человеку. Чиновники в таких условиях не живут. Поэтому Путин о таких проблемах не знает. Не знают о таких проблемах и чиновники с которыми президент общается. У них всё хорошо. Нет дорог а некоторые чиновники на своём самолёте возят собачек на выставки. Этот чиновник честно заработал на самолёт и на шикарные квартиры? А что он сделал для народа будучи заместителем премьера?

В этот же день прошла передача "60 Минут". Такие дифирамбы пели участники президенту как будто всё это уже исполнено. И только Поляков робко подбирая слова попытался напомнить о воровстве миллиардов. Сравнил стоимость аэропорта построенного в Ростове - 1 миллиард рублей. А министр финансов Московской области вывез из страны два миллиарда. Е.Попов - ведущий передачу не дал договорить закричал, что против этого человека возбуждено уголовное дело. Ольга вторая ведущая заговорила о том, что надо говорить о позитивных моментах зачем вспоминать негатив. И так они ведут себя на всех передачах. Не дают слова вымолвить против действий власти. Вот если бы они получали по 15 тысяч рублей зарплаты то разговор был бы другой. А разве губернатор Громов не знал, что его зам ворует миллиарды? Ведь самолёт не спрячешь. Миллиарды можно спрятать в нежилой комнате, а самолёт? Громова надо судить, а президент его в Совет Федерации под неприкосновенность. И все довольны, а миллиардов нет. И таких примеров сотни если не тысячи.

На счёт решения социальных проблем ни один человек ещё поплатится своим здоровьем. А кого это волнует? Отец родной прировнял МРОТ с минимальной оплатой труда. А как обстоят дела у наших врагов? Например, в Германии средняя зарплата равна 4500 долларов, в Канаде - 3000 долларов, в России - 547 долларов. И такая зарплата в России редкость. В основном и особенно в сельской местности зарплата не превышает 15 тысяч рублей. Умножьте на 62 и получите в рублях зарплату. Такой зарплаты как в России имеется в виду рабочих, низовых бюджетников нет ни в одной нормальной стране. А ведь России это великое государство. И тишина. Нас власть превратила в рабов.

Прировняли МРОТ с прожиточным минимумом, но это же самое настоящее надувательство. Величина прожиточного минимума занижается. Сейчас он должен быть не менее 16,7 тысяч рублей. Ежегодно растут налоги, и это никак не отражается на увеличении прожиточного минимума. Растёт цена на нефть. Может образоваться профицит бюджета на 3,5 триллионов рублей, которые уйдут в кубышку США. С.Глазьев - советник президента на Петербургском экономическом конгрессе заявил, что за 4 года РФ потеряла 25 триллионов рублей из - за некомпетентности руководства Центрального банка. И что? Кто - то наказан? Восстановлена справедливость? Никто в том числе и президент не обратил внимание на С.Глазьева. Его при президенте зачем держат? Я не о том, что он плохой экономист, а о том, что его никто не слушает. А кому это нужно?

Листаю интернет появляется В.Володин со странной улыбкой и говорит: "Власть в прошлые годы активно занималась ликвидацией медицинских учреждений, особенно в регионах. Массовые сокращения, увольнения и оптимизация стали чем - то обыденным для россиян. Это называется экономией бюджета". Это для народа не стало обыденным - это стало для нас трагедией. Для вас, Вячеслав, стало обыденным потому что у вас есть свои медицинские учреждения, которые финансируются напрямую, минуя страховую медицину.

"И вот только сегодня в думе заявили, что мол случайно всё вышло. Граждане жалуются, так как нет доступной медицинской помощи во многих городах. Например, в сельской местности дела обстоят хуже всего, так как там, возможно, один врач на село и он специалист во всех вопросах быть не может". Интересно узнать кто так сказал, что случайно вышло? Тем более В.Володину это необходимо знать и принимать меры. Большинство разорённых сёл вообще не имеет ни одного врача. В некоторых есть медицинская сестра, которая не имеет даже чистого листа бумаги, чтобы написать порядок приёма лекарств, которые выписал городской врач, куда пациент ездил на своих двоих. Председателю Парламента надо бы точно знать положение на селе с медицинским обслуживанием. Володин продолжает: "А ближайшая крупная больница может быть так далеко, что ехать придётся несколько дней, что уже вряд ли может каждый себе позволить". Такое бывает, но действительно не каждому это под силу. Где - то надо останавливаться, гостиницы не для народа. Вот поэтому смертность растёт. Более того даже когда скорая привозит больного дежурный врач не принимает в стационар так как нет свободных кроватей. Больного выставляют за дверь он добирается до дома и умирает. Таких примеров десятки, а может и сотни. Значит социальные проблему решены. По путински недоступность медицины простому народу не является социально проблемой.

Президент приезжает в думу чтобы представить нового премьера так думали оппозиционные фракции. Новый премьер оказался старым. Намертво власть Собчака в Питере связала тандем Путин Медведев. Неплохо бы провести негласное расследование этого тандема по делам в Петербурге.

После представления премьера было разрешено руководителям фракций выступить перед парламентом. Жириновский согласился и снова напал на коммунистов. Миронов выразил несогласие. А вот Зюганов коротенько затронул некомпетентность правительства под руководством Д.Медведева, что по его мнению приведёт к негативным последствиям. На это раз его осадил президент да так, что и сказать - то Зюгановы было нечего. Президент сказал примерно следующее. "Геннадий Андреевич забыл упомянуть только одно. Под чутким руководством компартии Советский Союз прекратил своё существование". Президент мог добавить, что генералитет доблестной Советской Армии состоящий из коммунистов отдал приказ ввести войска в столицу и расстрелять советскую власть. Видно оставил до следующего раза. На это раз президент попал в десятку и возразить нечем. Я несколько раз писал Зюгановы и в газету "Правда" о том, чтобы коммунисты фракции осудили открыто предательскую суть руководства Советского Союза. Назвали конкретные фамилии предателей и потребовали от народа выразить своё мнение по этому поводу. Надо было осудить и назвать фамилии генералов, которые дали приказ ввести в столицу доблестные вооружённые силы Советского Союза, которые расстреляли советскую власть. Однако Зюганов на мнение народа вообще не обращает внимание. Ни на одно моё письмо он не ответил. Если бы было осуществлено всенародное обсуждение предательской сути верхушки КПСС, которое привело к ликвидации Союза, то президенту нечем было бы упрекнуть Зюганова. Но он и не стремится рассказать народу правду. Как для власти народ таки для Геннадия Андреевича -это быдло и источник безбедного существования.

После девятого мая Геннадий Андреевич стал меньше чем в прошлые года упоминать о Бессмертном полку. Это не полк реальный а виртуальный. Как чёрт из табакерки появляется и исчезает на год. Каков смысл этого сборища? На завтра зарплату прибавили или цены на продукты питания, лекарства стали меньше, а может исчезла безработица, собственники рассчитались с рабочими, дольщики получили обещанные квартиры, медицина стала бесплатной, а главное доступной каждому. Всё осталось как и многие годы без перспективы. А будет ещё хуже. Так какой смысл в этом полку? Вспомнили, что была война и что погибло около 27 миллионов человек. К сожалению погибли лучшие люди страны. Те кто остались предали Родину, предали погибших и народ.

Мне представилась возможность скачать последний труд В.Илюхина "Правда, которую лучше не знать". Незадолго до своей кончине В.Иванович выступил прокурором на военном трибунале Общероссийского офицерского собрания, где В.Путину был вынесен приговор за разрушительную деятельность против России. Удивительный труд желательно, чтобы представители "виртуального полка" прочитали его. Жаль, что дело не было доведено до логического конца. Из всего тысячного генералитета нашёлся всего один генерал, который работал чтобы вернуть хотя бы в России социализм и плановую экономику. Однако нынешняя власть безжалостная к противникам режима. Генерала Льва Рохлина просто убили и не надо рассказывать сказки, что это сделала его супруга. Возможно она была исполнителем, но не заказчиком.