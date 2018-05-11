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Московский листок

Только 6 процентов одобряют повышение пенсионного возраста

Опубликовано 11.05.2018 в разделе комментариев 2

правительство пенсионеры
Только 6 процентов одобряют повышение пенсионного возраста

Более половины (53%) россиян считают установленный в стране пенсионный возраст оптимальным. Об этом свидетельствуют результаты опросы компании HeadHunter. При этом 35% респондентов выступили за снижение этой планки, и только 6% поддержали идею о ее повышении во благо экономики России. То есть подавляющее большинство россиян не являются слабоумными. 

Участники опроса, выступившие за повышение пенсионного возраста, назвали приемлемым выход на пенсию для мужчин в 63 года и в 60 лет для женщин. Те, уто поддержал снижение пенсионного возраста, в среднем указали 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.

Как сообщает «РИА Новости», в исследовании приняли участие 7 тыс. 872 российских работника. 

8 мая Дмитрий Медведев, утвержденный Госдумой на пост премьер-министра России, заявил, что правительство в ближайшее время подготовит и внесет в на рассмотрение предложения по развитию пенсионной системы - все, в общем, понимают, что имеется в виду под "развитием".

***

Ну так на то и авторитарная политическая система, чтобы особо у граждан ничего не спрашивать. Какая разница, что думают граждане, если премьер уже принял решение?

Правда, поправочка есть - при несменяемой власти единственными способами ее смены являются заговор или бунт. А здесь мнение большинства граждан значение, как раз, имеет.

"Революцию льгот" 2005 года власти еще помнят, если б не предательство верхушки КПРФ, то сейчас, возможно, в кремле совсем другие люди сидели. А пенсионный возраст, пожалуй, еще более болезненная тема, тем более, что за снижение пенсионного возраста выступила как раз молодежь.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
La Terrible написал 11.05.2018 10:50
6% чинуш, естественно, жаждут сидеть на своих теплых местечках до смерти, пользуясь всеми льготами и привилегиями, при этом еще и получая бешеную, ничем не заслуженную пенсию. Для чинуш пусть и повышают пенсионный возраст хоть до 80-ти, у них работенка непыльная, здоровья не расходующая. То будет справедливо.
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ж...а рашке ?
..,,.. написал 11.05.2018 10:46
ага ! ж...а рашке пришла ?!
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