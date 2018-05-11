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Московский листок

Вооружённое ограбление дома родителей Ахеджака показало будущее всей элиты сырьевой империи

Опубликовано 11.05.2018 в разделе комментариев 1

криминал краснодар классованенависть
Вооружённое ограбление дома родителей Ахеджака показало будущее всей элиты сырьевой империи

В Адыгее неизвестные напали с оружием на дом родителей бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака, скончавшегося в 2010 году. Во время атаки была убита мать экс-чиновника, его отец, сестра и дочь получили ранения. Позднее СМИ сообщили о том, что отец экс-чиновника также скончался. 

Как сообщает интернет-издание "Югополис", нападение было совершено на дом родителей Ахеджака, расположенный на улице имени Барона в ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи, в ночь на 10 мая. В этот момент там гостили сестра и дочь бывшего вице-губернатора Кубани. 

Бандиты в масках и с оружием проникли в дом и, по словам источника в правоохранительных органах Адыгеи, избили всех, кто там находился. Мать Ахеджака Луиза Юсуфовна скончалась. Отец, сестра и дочь бывшего вице-губернатора Кубани находятся в больнице в тяжелом состоянии. 

Замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова в разговоре с ТАСС уточнила, что отец и сестра Ахеджака находятся в реанимации под постоянным наблюдением. 

Интернет-издание "Новости Краснодара" позднее сообщило о том, что, по неподтвержденным пока данным, в реанимации краевой больницы Краснодара скончался отец Мурата Ахеджака Казбек Исмаилович.

От редакции: Это, напомним, всё тот же край, где была Кущёвка, а ещё Крымск, и откуда родом нынешний неприкосновенный министр Ткачёв - явно из москвичей назад  в станичники он не вернётся... В истории "Новой России", которой так дорожит бессменный премьер Митяй - бывало и такое, просто масштабами поскромнее. Грабили в 90-х, например, и дом певца бандитской романтики, Михася Круга. Ну, а пока грабили - "мочканули" классика новорусского шансона. При этом самое ужасное в данном событии даже не убийство (хотя, что может быть хуже для человека, который всю свою творческую жизнь посвятил воспеванию братвы - того насекомого подвида человека, который осуществлял на уровне собственности переход от социализма к капитализму?), а то, что грабители не знали, кого они убивают. Грохнули богатея - и не заметили, не признали, что это он про Владимирский централ так убедительно напевал...

В случае с домом Ахеджака - было иначе. Тут-то как раз прекрасно знали, и сколько внутри "нажитого непосильным трудом", и самое главное знали, что власть краевая - есть мафия (которая давно "просекла", как записывать на родителей и родственников всё сомнительно нажитое имущество). Но мафия уже без "крёстного отца". Ещё со времён батьки Кондрата так уж повелось, а при Ткачёве укрепилось - более коррумпированного и криминализированного региона не сыскать на карте РФ. Ну, а что бывает, когда "крыша" убывает? Правильно - включается лозунг "грабь награбленное", только не в социалистическом, а в анархо-бандитском варианте. Никакого пиетета, никакого уважения к власти тут не было и нет, как и во всей РФ - её терпят, пока она сильна, пока охраняема. Её, путинскую братву, терпят как иго, как неизбежное насилие и неизбежный налог - как и Цапка терпели, а потом вот пришлось отвечать. Будут ли сопереживающие таким "пострадавшим" массы требовать немедленного и справедливого суда над грабителями? Это вряд ли, как говорил товарищ Сухов. Весь постсоветский период накопления - легко и на народно-настроенческом уровне обоснованно поддаётся пересмотру, и если кто-то видит в таком грабеже призраки более глобальных и организованных процессов (а вершить самосуд над буржуями и помещиками рабочие и крестьяне начали задолго до Великого Октября, - Октябрь, наоборот, предотвратил многие самосуды и поджоги усадеб), тот, наверное, не ошибается. Конечно, это не национализация - это настроения, предшествующие национализации. Как анархия предшествует социализму.

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 1
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ДЧ уже заговаривается...
Фан-фан картофан написал 11.05.2018 11:31
"если кто-то видит в таком грабеже призраки более глобальных и организованных процессов (а вершить самосуд над буржуями и помещиками рабочие и крестьяне начали задолго до Великого Октября, - Октябрь, наоборот, предотвратил многие самосуды и поджоги усадеб), тот, наверное, не ошибается."
Уже договорится до того, что деклассированный элемент в пролетарии записал.
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