Израиль показал в День Победы, как уничтожать русское оружие в Сирии

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео уничтожения одной из целей в Сирии во время авиаударов, произведенных в ответ на произошедший в ночь на 10 мая обстрел израильской территории. По утверждению Израиля, атака была совершена иранскими вооруженными формированиями, действующими на сирийской территории. Иран же категорически отрицает причастность к обстрелу.

В четверг на сайте ЦАХАЛа появилось видео, на котором видно, как выпущенная Израилем ракета уничтожает машину с установленным на ней военным оборудованием. Как пояснили в израильской армии, на запись попала атака на радар сирийских ПВО системы "Панцирь-С1" (по классификации НАТО - SA22).

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что на территории Сирии были атакованы более 50 целей, в том числе пять радаров сирийских ПВО систем С-200 (SA5), С-75 "Двина" (SA2), "Панцирь-С1" (SA22) и "Бук-М1-2" (SA17), напоминает NEWSru Israel. При этом отмечалось, что большинство ударов было нанесено по базам, штабам и разведывательным подразделениям сил "Аль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции".

По данным Армии обороны Израиля, была атакована военная база Ирана к северу от Дамаска, склады вооружений в международном аэропорту Дамаска и другие объекты. Также был уничтожен автомобиль, с которого осуществлялись запуски ракет в сторону Израиля. Все израильские самолеты, участвовавшие в операции, благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Атака производилась в ответ на обстрел Израиля, произведенный, по утверждению ЦАХАЛа, иранскими военными с территории Сирии. Для проведения атаки Иран использовал реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Ураган" советского производства, сообщили ранее в израильской армии.

Иран же отвергает причастность к ночному обстрелу, утверждая, что это была ответная реакция Сирии на израильскую агрессию. "В Сирии нет иранских военных и нет баз. Израиль врет. Вчера удар нанесла Сирия, и это ответ на многочисленные нападения на эту страну", - сказал ранее заместитель председателя комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Бейги.

Напомним, 8 мая Израиль нанес авиаудары по позициям сирийской армии в районе Аль-Кисуа к юго-западу от сирийской столицы Дамаска. По одной из версий, была атакована база в Сирии, принадлежащая Ирану. Накануне СМИ сообщали о нескольких погибших в результате этих авиаударов.

- Так и вижу, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - как бессменный и самоуверенный Путин вальяжно 9 мая выходит к трибунам возле задрапированного Мавзолея Ленина, выходит чуть ли не под ручку с Беней Нетаньяху из Кремля, вот, мол, сильные мира сего собрались принимать "парад Победы", ну а точнее весь этот маскарад, и конечно же любоваться русским оружием, а Беня эдак про себя, когда "Панцири" ехали мимо почтенной публики улыбнулся - "да-да, вот как раз эти самые штуковины ночью в качестве салюта Победы мы и разбомбим американскими ракетами - Слава России!"... Успех во внешней политике путинской очередной - налицо! И Сирию "замиряем", и пенсии израильтянам платим не зря...

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