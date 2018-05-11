В руководимом "коммунистом" Локтем Новосибирске казаки могут заменить полицию

На фоне громкого скандала с избиением казаками с нагайками протестующих на акции "Он нам не царь" 5 мая в Москве из регионов приходят сообщения об активном сотрудничестве местных властей с казачьими объединениями в сфере охраны общественного порядка.

Как сообщает НДН "Инфо", временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о порядке заключения соглашений с казачьими обществами о содействии властям "в осуществлении установленных задач и функций".

Процедура заключения договоров с казаками "об оказании ими содействия" областным властям предусматривает подписание соглашения губернатором или уполномоченным им должностным лицом. Договор может быть срочным или заключаться на неопределенное время.

Также определена форма договора с казаками, согласно которой они "берут на себя обязательства по оказанию содействия" властям региона в осуществлении определенного набора функций.

В частности, казаки обязуются содействовать властям "с соблюдением дисциплины, требований по охране труда, технике безопасности, проявлять организованность, творческую инициативу". Со своей стороны власти обещают оказывать казакам "консультативную и методическую помощь", а также "своевременно осуществлять финансирование". Функции и задачи властей, "содействовать" которым должны будут казаки, в документах не уточняются.

Несмотря на то, что пока договор региональных властей с казаками не заключен, они уже участвуют в охране общественного порядка на добровольных началах. Так, сайт "Казаки Лефортово" сообщал, что 18 марта 2018 года в день выборов президента казаки Сибирского войскового казачьего общества (СВКО) приняли активное участие в охране порядка на избирательных участках. Обеспечивать спокойствие в местах для голосования полицейским помогали сотрудники Росгвардии, курсанты и добровольцы-дружинники, говорилось в статье.

Тогда казаки хутора "Криводановский" Новосибирского ОКО СВКО в составе ДНД "Казачья дружина" несли дежурство по охране правопорядка на избирательных участках населенного пункта Чик Новосибирской области и города Карасук. Казаки Новосибирского ГКО имени Атамана Ермака обеспечивали охрану общественного порядка на многочисленных участках Новосибирска и сопровождали представителей избирательной комиссии на выезде. "Казаки Сибири выполнили свой гражданский долг, приняв участие в голосовании и достойно охраняя общественный порядок на выборах президента России", - отмечалось в статье.

Кроме того, казаки несут службу в четырех приграничных районах Новосибирской области, сообщал в феврале сайт "Казаки Лефортово". При участии казаков были задержаны два нарушителя государственной границы, три нарушителя режима госграницы, более 200 нарушителей пограничного режима, из незаконного оборота изъято четыре единицы огнестрельного оружия.

Пограничные добровольные народные дружины начали активно создаваться с середины 90-х годов. Дружины созданы и действуют во всех приграничных районах - Карасукском, Чистоозерном, Баганском и Купинском. За значительный вклад в дело охраны государственной границы по итогам года губернатор области и начальник Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области наградили около 20 дружинников из этих районов ценными подарками, благодарственными письмами и грамотами. Как говорилось в материале, в число добровольцев вошли члены местного казачьего общества.

Напомним, недавно бурное обсуждение в обществе и СМИ вызвало появление казаков на митинге 5 мая в Москве, приуроченном к инаугурации президента РФ Владимира Путина. По словам очевидцев, люди в форме казаков, пришедшие на Пушкинскую площадь с нагайками, били протестующих, в чем полиция им не препятствовала. СМИ сообщили, что мэрия Москвы ранее перечислила несколько миллионов рублей казакам на проведение тренингов по охране общественного порядка. Однако московские власти заявили, что не привлекали их к охране порядка на Пушкинской площади.

От редакции: А что? В принципе уже давно пора: какие-то хилые, недофинансируемые, постоянно реформируемые органы защиты правопорядка под и без того поганеньким, нерусским и нелюбимым народом медведевским названием "полиция" заменить хорошо откормленными непосредственными буржуями или бандитами парамилитарес - казачками, как было уже при благословенных Романовых. В конце концов, на полицаях висит та же самая ответственность перед законом - а вот казаки могут фигачить нагайками просто руководствуясь "гражданской позицией". Вот, скажем, рожа у студента подозрительная или майка, ленточка там - белая или красная... Так что - ему разбираться, что ли, что там в голове у студента? "Бейте всех, бог узнает своих"- а как написано на майках многих казачков "Если бог с нами, то кто против нас?"...

Новосибирск (Новониколаевск), умело руководимый мэром Локтем, который как бы коммунист (не любо! богопротивно и непатриотично, - расказачивали большевики, говорят!), но всё же линии федеральной на реставрацию монархии и прочей реакции верный - уж он-то даст простор казачьим бандам, тут и памятник Николаю Второму имеется, под которым на погромы благословлять казачков сподручнее. Ну, а со святой водицей на нагайках - и бьётся легче... Идеальное получится государство: олигархат, проживающий за пределами РФ и получающий свои сверхприбыли от продажи нефти, газа и прочей эксплуатации трудящихся и недр, силовигархия, сидящая в Кремле и казаки её охраняющие именем русского народа и русского бога. Просто и Макиавелли о таком не мечтал в "Государе".

Д.Ч.

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