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Московский листок

Притеснения Вексельберга дядей Сэмом негативно сказались на туалетном вопросе в Вашингтоне

Опубликовано 11.05.2018 в разделе комментариев 0

кремляди сша санкции олигархат
Притеснения Вексельберга дядей Сэмом негативно сказались на туалетном вопросе в Вашингтоне

Попытки США оказать давление на Россию через санкции обернулись курьезом. По данным местных СМИ, в результате в числе пострадавших оказались сами американцы. 

Как пишет The Huffington Post, сотрудники Службы национальных парков США (NPS, подведомственна МВД США) стали жертвами антироссийских санкций, введенных в апреле Минфином Соединенных Штатов в отношении ряда российских бизнесменов и компаний, близких к президенту РФ Владимиру Путину. 

В здании администрации одного из управлений NPS - Национальной аллеи - сломались канализационные насосы, оборудование для ремонта которых должна была поставить швейцарская компания Sulzer, оказавшаяся под санкциями из-за того, что контрольный пакет ее акций до недавнего времени принадлежал российской частной бизнес-группе "Ренова" Виктора Вексельберга, включенного в черный список американского Минфина. 

Насосы в туалетах сломались в марте этого года, после чего администрация Национальной аллеи заказала новое оборудование у компании Chesapeake Environmental Equipment, которая занимается продажей продуктов Sulzer. 

Заказ был сделан 19 марта, а доставлены насосы были лишь 13 апреля. Перед этим Sulzer пришлось выкупить у "Реновы" пять миллионов своих акций, чтобы сделать группу Вексельберга миноритарным акционером и таким образом вывести ее из-под санкций. 

Все это время сотрудникам Национальной аллеи приходилось пользоваться уборными в соседних зданиях или переносными туалетами, установленными на улице, пишет The Huffington Post. 

Издание отмечает, что "в то время как санкции, скорее всего, были не единственной причиной задержки поставки насосов, они, как кажется, еще сильнее замедлили процесс ремонта туалетов в административном здании". В итоге туалеты в администрации Национальной аллеи начали работать лишь 20 апреля, а переносные туалеты со стоянки рядом со зданием убрали во вторник, 8 мая.

Напомним, вчера стало известно, что Кремль не располагает информацией о том, что российский предприниматель Виктор Вексельберг был опрошен в Нью-Йорке представителями спецпрокурора США Роберта Мюллера, занимающегося расследованием якобы имевшего место вмешательства РФ в американские президентские выборы. 

Как заявил журналистам 10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "в Кремле ничего не известно об этом". Так глава кремлевской пресс-службы ответил на просьбу прокомментировать сообщения американской прессы по этой теме, передает "Интерфакс". 

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