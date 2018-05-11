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Московский листок

Собянин попытался пропиариться со школьниками в обнимку на руинах московской индустрии

Опубликовано 11.05.2018 в разделе комментариев 0

беспредел москва собянин деиндустриализация
Собянин попытался пропиариться со школьниками в обнимку на руинах московской индустрии

Сергей Собянин вместе с московскими школьниками в рамках акции «День без турникета» посетил Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС). В ходе визита он поручил создать на базе МАИ детский авиационный технопарк, сообщили в пресс-службе мэрии Москвы. 

В частности, градоначальник встретился с руководителями таких предприятий как «Объединенная авиастроительная корпорация», «Ил», «Компания «Сухой», «Гражданские самолеты Сухого», РСК «МиГ», «Корпорация «Иркут», «Туполев», «Всероссийский институт легких сплавов», «Аэроэлектромаш», «Второй Московский приборостроительный завод», «МПО им. И.Румянцева», «Хамильтон Стандарт – Наука», а также Московский авиационный институт. 

Как говорится в сообщении пресс-службы мэрии, авиационная отрасль — одна из крупнейших в столичной экономике. В ней трудятся свыше 50 тыс. человек, а объем инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года составил 25,6 млрд рублей. 

По словам Собянина, столичное правительство заинтересовано в дальнейшем подъеме отрасли и создает для этого необходимые условия.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Что такое 25 миллиардов для Москвы с триллионным бюджетом, для Москвы, которая только на программу "Моя улица" позволяет себе тратить руками Собянина 9 миллиардов? Это ничтожные гроши, чётко говорящие о деиндустриализации, которая не прекращается, наступает. Кстати, отчего бы Собянину не посетить развалины ЗИЛа (где тоже теперь хитро названный "технопарк") и где братва из ВТБ получила много дорогущей земли, или превратившийся в Renault АЗЛК? Показал бы выпускникам, что такое девелоперство - как надо убивать уникальную советскую индустрию, это ведь на баланс Москвы поступил весь ЗИЛ в 1992-м году по итогам его приватизации. Вот Москва его и распилила за все сроки Лужкова и собянинский срок - успешная работа, есть чем похвастаться! Кстати, в списке останков индустрии и КБ не мелькнул НПО им. Лавочкина - один из заводов-изобретателей космических технологий в 1960-70, без которого ни Лунохода, ни станций серия "Венера" не было бы... Тоже успешно оптимизирован заводик - и вспоминать не стоит... Вот как своих героев ВОВ начал выкапывать и перезахоранивать ради нужд транспортных развязок, так и начал издыхать, а как Собянин пришёл и Воробьёв - дух испустил. 



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