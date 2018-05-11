Война Ирана и Израиля не за горами...

Один из лидеров иранского консервативного лагеря аятолла Ахмад Хатами, выступая 11 мая перед журналистами в Тегеранском университете, пригрозил израильским городам уничтожением.

"Мы расширим возможности нашего ракетного оружия, несмотря на западное давление <...> Чтобы Израиль знал, что если он ведет себя глупо, то Тель-Авив и Хайфа будут полностью уничтожены", - заявил Хатами (цитата по Reuters).

Аятолла также раскритиковал США и Европу за позицию по иранской ядерной сделке. Как сообщалось, 8 мая американский президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения по Ираном 2015 года и расширяют санкции против этой страны. Германия, Франция и Великобритания хотели бы придерживаться сделки с Тегераном, но заявили, что будут добиваться новых переговоров по обсуждению ракетной программы Ирана и заключению договора "с более широкими рамками".

Напомним, какова позиция Ирана была ещё до введения новых санкций США. Если США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе, то вскоре пожалеют об этом, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Рухани. Иран, по его словам, готов к любому решению Вашингтона.

Цитаты из выступления Рухани со ссылкой на канцелярию президента приводит ТАСС. "Если США выйдут из СВПД, они вскоре пожалеют об этом, - заявил он. - Мы не одобряем войну и напряженность, но будем решительно защищать наши права... Мы готовы к любому решению по СВПД". Он подчеркнул, что "США не смогут ничего сделать против иранского народа".

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