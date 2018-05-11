Думаки благоразумно исключили из законопроекта о контрсанкциях запрет на ввоз американских лекарств

Депутаты Госдумы в процессе доработки резонансного законопроекта об ответных санкциях на недружественные действия Запада решили удалить из текста документа упоминание запрета на импорт из США в РФ лекарств, у которых существуют отечественные аналоги. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщил первый заместитель председателя Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников, слова которого приводит "Интерфакс".

"Направление доработки одно, основное. Речь идет о том, чтобы ко второму чтению исключить из законопроекта упоминания конкретных отраслей, конкретных товаров и услуг, которые сейчас прописаны в законопроекте. Оставить только, какие меры воздействия могут применяться", - сказал Мельников журналистам по итогам дискуссии, прошедшей в рамках Совета по законотворчеству в Госдуме под руководством спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

По словам депутата, теперь в проекте закона "речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества РФ в определенных отраслях, перечень отраслей определяется правительством РФ".

В документе также прописан "запрет или ограничение ввоза на территорию РФ продуктов или сырья, перечень продуктов или сырья определяется исполнительными органами власти по поручению президента". Кроме того, в законопроекте упомянуты запрет или ограничение на вывоз из РФ продукции или сырья с теми же самыми комментариями, запрет или ограничение на выполнение на территории РФ работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд отдельных юридических лиц, запрет или ограничение участия граждан или организаций недружественных стран в приватизации государственного и муниципального имущества.

Напомним, как мотивировали такое "контрсанкции" думаки в апреле. "Если говорить о лекарственных препаратах, поставляемых из США, то в перечне лекарств их 1019. Тех, которые не имеют аналогов - 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает водить какие- то ограничения. Что касается остальных лекарств, если и будут вводиться ограничения на поставки, то это решение будет принимать правительство, и оно будет исходить из того, что обязательно должен быть аналог как российский, так и возможность получать аналоги из других стран, которые не будут подпадать под действие наших санкций", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире программы "Мнение" на телеканале "Россия 24".

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