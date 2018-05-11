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Московский листок

Израиль бомбил и бомбить будет иранскую технику в Сирии российского происхождения

Опубликовано 11.05.2018 в разделе комментариев 0

иран кризис израиль исламизм хизбаллах конфронтация цахал
Израиль бомбил и бомбить будет иранскую технику в Сирии российского происхождения

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла на себя ответственность за ракетные удары по иранским военным объектам в Сирии не только 10 мая, но и 30 апреля. Об этом сообщает NEWSru Israel со ссылкой на ряд израильских СМИ, включая Ynet и Walla. 

Подтверждено, что 30 апреля в результате ударов по военным базам к северу от сирийского города Хомс и в провинции Хама, а также около Алеппо ЦАХАЛ уничтожил иранские системы ПВО, располагавшие ракетами дальностью до 110 км. В частности, были уничтожены иранские объекты на базе Т-4 в Сирии. 

Как сообщали западные и арабские СМИ, тогда в результате ударов по иранским складам и позициям было уничтожено около 200 ракет. Погибли десятки военных, в том числе иранские специалисты (Тегеран эту информацию не подтверждал). 

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в районе взрывов землетрясение магнитудой 2,6 с эпицентром в 16 км юго-восточней города Хама. Сирийский источник РИА "Новости" сообщал, что около Хамы был атакован склад оружия 47-й бригады армии президента Сирии Башара Асада. Там произошли мощные взрывы и возник пожар. 

Изначально руководство Израиля и ЦАХАЛ не подтверждало причастность к ударам. Тем не менее в Иране заявили об ответственности Тель-Авива. 

После удара по иранским военным объектам в Сирии верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что отныне иранские военные будут отвечать на каждую такую атаку, передавал NEWSru Israel. 

При этом саудовская газета Asharq Al-Awsat пишет, что против атаки по Израилю выступал президент Ирана Хасан Роухани. Из-за этого у него якобы даже произошел конфликт с начальником генштаба иранской армии генерал-майором Мохаммадом Багери. 

В ночь на 10 мая со стороны Сирии была произведена попытка обстрела позиций израильской армии в районе Голанских высот. Власти Израиля возложили ответственность за это на Иран. В Тегеране заявляют, что атаку организовал не Иран, а Сирия. 

Израильская разведка располагает данными о том, что на фоне обострения военного конфликта и открытых действий ЦАХАЛ против иранцев в Сирии лидер ливанской группировки "Хизбаллах" Хасан Насралла стал проявлять большую осторожность и старается отдалиться от Тегерана, чтобы не быть втянутым в войну. В настоящее время руководство "Хизбаллаха" стремится закрепить свою политическую победу на парламентских выборах в Ливане.

От редакции: А вот тут самое время вспомнить об исламском интернационализме - о котором нам много в бытность свою членом Левого Фронта рассказывал Гейдар Джемаль. Ведь у них-то как раз всё цветёт почти как у социал-демократов столетие назад: границ для партий не существует, как и для ПВО... Очевидно, что в данной ситуации и США, и Израиль долго не будут радоваться "задержанию лидеров" игиловского происхождения, а возьмутся и за исламистов иного плана. Как в данной ситуации избежать войны - вопрос к политикам явно не нынешней формации.

Правда, в РФ находятся и такие, что считают возможной "многоходовочку" там, чтоб РФ и Израилю пенсии платила, и Ирану ПВО поставляла, а ещё одной рукой защищала Асада в Сирии... только вот откуда ресурсов столько и военспецов взять ,когда на выходе имеется один Пригожин и его типично классовые нефтяные интересы в Сирии? Да, он "инвестировал" в ЧВК Вагнера немало - но он же и ждал нефти тамошней. Вот такая вышла "справедливая" войнушка с сотнями бессмысленно погибших наёмников, а за это время к границам Сирии подтянулись и интересы других, более коренных государств и соответственно буржуев. И какие там теперь в очереди силовигархи питерского розлива? Вот именно - крайние, разве что проводить на Красной площади демонстрацию той техники, которую успешно бьют американские ракеты с израильской территории - как в дорогих ресторациях путинского "повара иностранных дел" Пригожина, наверное, демонстрируют живьём рыбку и мясо, что скоро будет съедено уважаемыми клиентами...  

Д.Ч.

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