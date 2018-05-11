Шведский модуль, предназначавшийся для совместного с РФ проекта "Луна-25", ушёл в Китай

Шведский Институт космической физики (IRF) объявил о том, что разработанный для российской научной посадочной станции "Луна-25" летный модуль XSAN отправится к спутнику Земли на китайской станции "Чанъэ-4" уже в текущем году. Об этом говорится в письме организации, которое цитирует РИА "Новости".

В IRF создали три модели прибора XSAN: структурный макет для термоиспытаний, макет для электрических испытаний и непосредственно летный модуль. Первые два уже передали российскому Институту космических исследований, а модуль остался в Швеции.

Как пояснили в IRF, годность XSAN к полету на "Луне-25" никогда не подтверждалась формально, поэтому не исключено, что построенный и уже прошедший испытания модуль все-таки не полетит.

Более того, задержка запуска "Луны-25" до 2019 - 2020 годов, о которой ранее писали СМИ, может негативно сказаться на работе прибора. Сроки службы некоторых его компонентов могут к этому времени истечь. Модуль был построен в 2013 - 2014 годах, а отдельные его детали - в 2012 году.

"Нет дополнительной рабочей силы, чтобы обновить и заново откалибровать уже построенный летный макет в случае, если нам придется заменить детекторы или построить новый XSAN", - отметили в Швеции.

Ранее сообщалось о том, что в 2019 году на естественный спутник Земли планируется отправить российскую научную посадочную станцию "Луна-25", в 2021 году - орбитальный аппарат "Луна-26", а в 2022 году - посадочную станцию "Луна-27".

Цель проекта "Луна-25" - запуск автоматического зонда для исследований в районе Южного полюса Луны. Там аппарат проведет исследования состава реголита, лунной пыли, стереосъемку места посадки с составлением 3D-карты местности, а также с помощью лазерного уголкового отражателя определит координаты посадочной станции с миллиметровой точностью.

Российская лунная программа предполагает не только создание пилотируемого лунохода, радиационного убежища и экспериментальных производств на поверхности Луны, но и целого комплекса по добыче природных ресурсов этого естественного спутника Земли и многое другое.

После 2050 года база должна быть способна обеспечивать отправку экспедиций в дальний космос к другим планетам. Программа рассчитана на четыре этапа, первый из которых уже начался в 2017 году, а заключительный намечен на 2050-е годы.

Напомним, Китай официально приступил к отбору и подготовке третьего поколения космонавтов (тайкунавтов), которым предстоит работать на создаваемой сейчас КНР космической станции. Об этом объявил 23 апреля руководитель программы пилотируемых полетов КНР, первый китайский космонавт Ян Ливэй.

"В третий отряд космонавтов для подготовки должны быть отобраны 17-18 человек. После завершения процесса подготовки они примут участие в миссиях, связанных с космической станцией", - цитирует Ян Ливэя агентство Xinhua. Процесс отбора будет состоять из нескольких этапов. (Перевод ТАСС.)

В третью группу космонавтов войдут пилоты, бортинженеры и специалисты по нагрузке. Отбирать их будут не только из числа летчиков ВВС, но и из гражданских сотрудников различных научно-исследовательских учреждений, связанных с авиацией и космическими технологиями. В число космонавтов войдут и мужчины, и женщины.

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