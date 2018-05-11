Братьям Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества

Главе группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову предъявлены обвинения в организации преступного сообщества с целью финансовых хищений, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следственным департаментом МВД России Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), частью 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Магомедову Магомеду предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ, части 4 статьи 160 УК РФ, части 1 статьи 210 УК РФ, части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)", — сказала Волк.

Таким образом, бизнесмены проходят по одной из наиболее "тяжких" статей, в рамках которой братьям грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного. Никто из них вину не признал.

Напомним, братья Магомедовы, а также экс-глава компании "Интэкс" Артур Максидов были задержаны 30 марта. По версии следствия, обвиняемые организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд руб .При этом, Зиявудин Магомедов, являясь лидером ОПС, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций.

Два инкриминируемых эпизода, по данным следствия, были связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России. В уголовном деле также фигурирует мошенничество с активами "Федеральной сетевой компании" (ФСК) и "Объединенной зерновой компании" (ОЗК).