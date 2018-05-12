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Московский листок

А г-н Песков будет клясться на Конституции не брать взятки?

Опубликовано 12.05.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

путин песков
А г-н Песков будет клясться на Конституции не брать взятки?

Допустим, 7-й президент России Вл.Путин действительно не владеет Интернетом, в чем он чистосердечно признался одарённым детям на встрече в Сочи 21 июля 2017 г.

А вы знаете, кто такие одаренные дети? Это такие крохи в 3,500 весом, которые появляются на свет уже со смартфонами и начинают шпрехать по-английски после первых же причмокиваний материнского молока.

Особенно если родились в каком-нибудь зачуханном Нью-Йорке, как дочурка Сергея нашего с вами Викторовича. Ныне первого дипломата России с лабутеновой танцовщицей.

Так что для одаренных киндеров наступление на проклятый Лубянкой мессенджер что-то вроде «кострища Джордано Бруно». Мрачное Средневековье.

Допускаю также, что нацлидер не выписывает газет, не начинает восход с чтения газеты «Правда», каковую он с утра пораньше просматривал в Дрездене (нет ли из Центра указаний между строк?)

Так что вполне понятно, что сегодня он до обеда, в отличие от Димона, не знает, что творится в стране и мире. Однако полагаю, спецслужбы оперативно доводят до него информацию, которую ему положено знать всегда.

Сидит, к примеру, оперативный дежурный за ядерным чемоданчиком и глядит, куда этот чертов Трамп запускает свои «томагавки».

И видно, что целая их куча летит в Сирию - и что? Кричать: «Полундра, наших бьют!» и вторгаться в державную опочивальню? А если он там не один? Соображать же надо. Ну, пусть побомбят Асада, от него не убудет.

Каждый день живем как на вулкане. Тут разбомбят, там взорвут, а у Тулеева и вовсе подожгут. Словом, так или иначе, Владимир Владимирович в курсе, каким крупномасштабным стяжательством занялся в последние годы его пресс-секретарь Дм.Песков, член КПСС с 1990 г.

На сегодня в его декларации значатся два теремка стоимостью примерно 1,5 млрд. руб. Три иномарки, плюс вездеход «Ямаха». Еще три иномарки видели у «сына-уголовника» от первого брака Чоулза, однако они не декларируются.

А еще на двоих с третьей женой Т.Навкой у «говорящей головы» семь квартир. Зачем ему столько? Наверно, сдает в аренду. Причем, одна в США, где бывшая фигуристка проживала 15 лет и родила дочку - гражданку одноименной республики.

К тому же своей безработной супруге г-н Песков без устали наращивает «заработки». За 2015 г. написал ей в своей декларации 90 млн.руб. За 2016-й - 120 млн.руб. А за прошлый год и вовсе 200 миллионов! Знай наших!

Вы поняли - да? Нигде не работающая домохозяйка сподобилась получить в 2017-м в 10 раз больше президента поднявшейся с колен России, который, как известно, «пашет как на галерах». На нем - страна, а на ней, кроме дорогих платьев, что?

Допускаю, что всего-навсего отчеты в Лэнгли (Langley), каковое и направило ее во вторую кремлевскую постель с особо важным заданием.

«Откуда дровишки», - спросите вы? Глава Фонда борьбы с коррупции А.Навальный называет источники обогащения г-на Пескова без затей: берет взятки.

Не первый год он открыто говорит и пишет об этом. В том числе и на сайте государственной (!) радиостанции «Эхо Москвы».

И, естественно, просит Дмитрия Сергеевича объяснить, как он на чиновничий оклад сподобился приобрести. все эти терема-хоромы, квартиры, иномарки, наручные часики стоимостью 37 млн. руб.

А тот отмалчивается за широкой спиной, как красная девица. Поэтому нашему благосклонному читателю остается соглашаться с праводрубом Лешей в том, что Дмитрий Сергеевич систематически занимается незаконным обогащением.

Теперь вы понимаете, кто отговаривает дорогого Владимира Владимировича от традиционной в апреле «прямой линию» с народом?

Сейчас острых вопросов будет в 10 раз больше, если будет. Не исключено, что и про беспредельную жадность «усатого няня». Да и какой, в самом деле, с ним «технологический рывок», если он с утра до ночи думает только о том, где бы хапнуть и кого бы ободрать?

7 мая его патрон для вящей убедительности в четвертый раз принес присягу на Конституции РФ. И даже, как говорили знакомые ребята из кремлевского пула, хотел скрепить клятву каплей крови из левого мизинца…

Может быть, его «говорящая голова» снизойдет до трудящихся и поклянется, что никогда не брал и не будет брать взяток?

 

P.S. Прошлое правительство Д.Медведева («Он вам не Димон»), без сомнения, было самым коррумпированным за все постсоветские годы. Поставит ли обновленно-восстановленный Кабмин новый мировой рекорд по жадности и потрошению казны - вот в чем вопрос?



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!QQQ!!OQQ!-J-ATOTITOT!!!& написал 12.05.2018 01:02
"Дм.Песков, член КПСС с 1990 г.
На сегодня в его декларации значатся два теремка стоимостью примерно 1,5 млрд. руб. Три иномарки, плюс вездеход &#171;Ямаха&#187;. Еще три иномарки видели у &#171;сына-уголовника&#187; от первого брака Чоулза, однако они не декларируются.
А еще на двоих с третьей женой Т.Навкой у &#171;говорящей головы&#187; семь квартир. Зачем ему столько? Наверно, сдает в аренду. Причем, одна в США, где бывшая фигуристка проживала 15 лет и родила дочку - гражданку одноименной республики."
- Таки у него там еще есть Золотой Унитаз и Золотой Батон! Вот о чем писать нужно, чтобы тупое и бещмозглое ы-дло таки расшевелить! От блеска золота у бы-дла расширяются зрачки, текут слюни и фекалии - то таки да! Даже на рагулей-недочеловеков (унтерменшей) из ССгаличины, которые способны для развлечения перепилить двуручной пилой живого человека - блеск золота действует нев-е-бенно! То таки да!
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