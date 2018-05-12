Надежда Савченко может умереть в тюрьме

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которую арестовали по подозрению в подготовке терактов и свержения власти, почти за два месяца голодовки в СИЗО похудела на 17 кг, рассказала ее сестра Вера. По словам женщины, сейчас Надежда Савченко весит 68 кг.

Ранее она сообщала, что из-за голодовки у ее сестры начались проблемы с зубами и даже открывалась «кровавая рвота».

Вера Савченко также рассказала, что на 14 мая запланирован суд, в процессе которого депутат расскажет о том, кто будет представлять ее интересы. На днях стало известно, что адвокаты отказались защищать депутата.

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История Надежды Савченко просто потрясающая.

Мы же помним, когда она сидела в российской тюрьме, о ней сообщали мировые СМИ буквально каждый день. Когда ее судили где-то на задворках Ростовской области, со всей страны съехались люди - протестовать. Где эти люди сейчас, когда она, национальный герой Украины, депутат и вероятный кандидат в президенты вот уже 2 месяца сидит за решеткой и голодает?

Хотя, в общем, с россиской тюрьмой ей повезло. Почитайте, что делают во всех армиях мира с наводчиками противника, пойманных на месте. Да почитайте хоть книжку Корчинского об участии украинских националистов в чеченской войне - там есть подробно. Так что одно то, что Надя Савченко оказалась в российской тюрьме, а не в канаве с перерезанным горлом и разорванной на британский флаг задницей, было большим везением.

Да, обвинение против Савченко, выдвинутое российской прокуратурой, было натянутым. Но очень серьезным - погибли журналисты, и кто-то в этом был виноват.

Давайте сравним с нынешним обвинением, ради которого Савченко лишили депутатской неприкосновенности и звания героя Украины.

Савченко планировала государственный переворот?

А ей это нужно было, накануне выборов президента, где ее шансы выиграть были куда выше, чем шансы взять власть после теракта в Верховном Совете Украины.

Не странно ли, что столько слов и мнений было посвящено абсурдности российского обвинения - и практически ничего про обвинение украинское, которое целиком и полностью держится на показаниях, выбитых из арестованных офицеров. Закрытый суд, секретные обстоятельства - и проходной кандидат в президенты оказывается в тюрьме. Причем вокруг - просто заговор молчания. Депутат держит голодовку в тюрьме в течение 2 месяцев, и тишина!

Это демократическая европейская страна?

Но меня интересует больше не Украина, а Россия. Где наши, отечественные защитники Савченко? Или это только пока она в российской тюрьме у нее есть защитники, а в "правильной" украинской тюрьме - хоть подохни с голоду, никому не интересно?

Кстати, адвокат - это единственный, кто на данном этапе следствия моет иметь беспрепятственный доступ к Савченко. И хотя бы оповещать общество о том, что с ней происходит. Но адвокаты - отказываются! В демократической стране невозможно найти адвоката депутату парламента?! Значит, адвокатов нет, и она предоставлена самой себе - и тюремной администрации.

Если от нее захотят избавиться, сделать это будет проще простого. Никто ничего не узнает.

Анатолий Баранов