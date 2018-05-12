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Московский листок

Трамп выходит из ядерной сделки с Ираном, чтобы не возвращать 150 млрд

Опубликовано 12.05.2018 автором в разделе комментариев 0

иран сша трамп
Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном исключительно по финансовым соображениям. Белый дом не намерен возвращать исламской республике $150 млрд из-за угрозы дефолта, полагает эксперт по Ближнему Востоку Саид Гафуров.

Выход США из ядерной сделки с Ираном – это вопрос не оборонной политики или политики безопасности. Это экономический вопрос, который может поставить под удар всю финансовую систему США и привести страну к дефолту, заявил эксперт по Ближнему Востоку Саид Гафуров во время ток-шоу Владимира Соловьева, посвященного это проблеме.

«Трамп - крупный девелопер, который зарабатывает огромные деньги. И мыслит он, в первую очередь, как бизнесмен. Для США выход из сделки с Ираном – это вопрос не оборонной политики и политики безопасности. Это чисто экономический вопрос, который может поставить под удар финансовую систему США, как в части денежно-кредитной политики, так и в части налогово-бюджетной», – заявил Гафуров.

Эксперт напомнил, что Трамп выполнял совместный поэтапный план урегулирования иранской проблемы до тех пор, пока к нему не пришли и не сказали, что пора возвращать деньги их законным владельцам. А в США, по предварительным оценкам, заморожено 150 млрд иранских долларов. Отдавать их в планы президента США не входит.

«Все эти иранские деньги с 70-х годов вложены в американские облигации и казначейские обязательства, и, если вернуть права на миллиарды долларов их владельцам, Штатам грозит дефолт. Именно поэтому Трамп несколько раз пытался договориться с Ираном, чтобы тот не выводил свои миллиарды. Но пока не договорился. Все остальное – это обукрашивание этой истории», – подчеркнул Гафуров.

Эксперт отметил, что ситуация сегодня такова, что Штатам нужно уходить с Ближнего Востока. У них не хватит денег на установление своего миропорядка во всем мире, им пора выбирать приоритетные направления. Основным стратегическим противником США на сегодняшний день стал Китай, подчеркнул Гафуров.



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