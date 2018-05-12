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Московский листок

Анатолий Баранов: мы слишком много времени уделяем разным завиральным идеям

Опубликовано 12.05.2018 в разделе комментариев 1

украина война киев майдан
Анатолий Баранов: мы слишком много времени уделяем разным завиральным идеям

Дал интервью "Свободной прессе".

Министерство внутренних дел Украины к лету 2018 года должно разработать план «деоккупации» Донбасса. Об этом в четверг, 10 мая, со ссылкой на главу ведомства, сообщила пресс-служба украинского министерства. 

Сообщается, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с главами центральных органов исполнительной власти системы МВД «план мероприятий по подготовке к восстановлению суверенитета на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей». 

«Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана — освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан», — заявил Аваков.

- Каким будет новый план? И для чего вообще все эти постоянно сменяющие друг друга планы? Означают ли указанные временные рамки реальное время начала полномасштабной украинской агрессии против Донбасса?

— Мне тоже кажется, что мы слишком много времени уделяем разным завиральным идеям, которые украинская бюрократия плодит, как котят, — комментирует заявление Авакова главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Прошло 4 года, и вот к середине лета министерству внутренних дел срочно понадобился план. То есть у них плана еще даже нет, есть только осознанная необходимость. А чем она диктуется? Ну разумеется не практическими соображениями.

Важнее понять, что мотивирует украинские власти на бесконечные планы в отношении Донбасса и Крыма как неодушевленных предметов. Ведь смотрим — в планах Авакова нет никаких людей, никаких мнений. В лучшем случае, стадо, которое надо грамотно выпасти. В худшем — биоматериал, от которого нужно как-то избавиться. 

— Почему этот план поручен МВД? Ведь теперь командование операцией перешло в руки армии…

— На Украине не так много оказалось структур, которым вообще можно что-либо поручить. В царской России, например, всё экономическое регулирование проходило по ведомству МВД. А на Украине, как видим, вопросы гражданского согласия и примирения идут по ведомству полиции. Симптоматично.

—Аваков говорит, что силовики должны привлекать общественность к обсуждению плана и информировать население на каждом его этапе. Как он это себе представляет?

— Как я уже говорил, «общественность» в данном случае некая бесформенная масса. Неопределенная. В 2014-м году на переговоры с общественностью бросили танки и артиллерию. Сейчас — полицию. Интересное, конечно, «самоуправление»: МВД будет информировать общественность о том, что с ней, этой общественностью, намерены сделать. Четыре года назад общественность ответила на это созданием ополчения. Сейчас, думаю, покрутит пальцем у виска.

— По словам Авакова, они должны быть готовы к тому, что надо будет прийти на «освобожденную территорию» и сразу начинать работу, и у них есть подобный опыт. Что он имеет в виду? Какую именно работу будет выполнять его ведомство?

— По-моему, все предельно ясно. Кто-то должен «освободить» территорию, то есть разгромить и завоевать ДНР и ЛНР, а на оккупированные территории войдет оккупационная администрация Авакова. Посмотрите, как это было организовано на оккупированных нацистами территориях во время войны, и увидите, что методика одна и та же.

—Ранее «план деоккупации» Аваковым был презентован в апреле. Теперь новый план к лету. Это просто перенос дат, или к лету можно ожидать начала боевых действий?

— Аваков хочет, чтобы его формирования в любой момент были готовы войти и осуществить оккупационное администрирование на занятых территориях. Вопрос военных действий — не его вопрос, это к вооруженным силам. Суть в том, что боевых действий можно ожидать когда угодно — в этом отчасти и существо беспокоящих акций со стороны Украины. Они хотят, чтобы мы постоянно дергались. И мы дергаемся, обсуждаем разные их бредовые планы, предназначенные не для того, чтобы их выполнять, а чтоб было. И чтоб нам было беспокойно.

И так будет все время, пока у нас не сообразят, что вероятного противника нужно занимать его проблемами, а не давать ему возможность занимать нас своими. Где подполье в Харькове и Одессе? Где борьба за свержение режима в Киеве? Где новые очаги независимости? Вместо этого мы всерьез обсуждаем завиральные идеи украинских политтехнологов.



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Всего комментариев к статье: 1
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стакан вискарика написал 12.05.2018 00:56
может пора наконец подумать о России? а не обсуждать то что говорят в других странах
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