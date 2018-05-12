На саммите США и КНДР могут объявить об окончании Корейской войны

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре 12 июня сделают совместное заявление об окончании Корейской войны, сообщает в субботу японская газета Nikkei со ссылкой на источник в администрации США.

Также, по данным издания, США хотят закрепить сроки полной денуклеаризации КНДР. В Вашингтоне рассчитывают, что это произойдет в 2020 году.

Напомним, 27 апреля в ходе встречи в пограничном пункте Пханмунджом лидеры Северной и Южной Кореи подписали декларацию о «мире, процветании и объединении Корейского полуострова». В ее тексте говорится, что "на Корейском полуострове больше никогда не будет войны, началась новая эпоха мира. Южная Корея и КНДР прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга". В документе также подчеркивалось, что общей целью двух государств является проведение полной денуклеаризации на Корейском полуострове. Стороны также объявили о намерении заключить мирный договор. В настоящее время два государства формально находятся в состоянии войны.