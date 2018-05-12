Мужчине, пронесшего бойца Росгвардии по вестибюлю метро, грозит до 10 лет тюрьмы Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении молодого человека, пронесшего по вестибюлю московского метро сотрудника Росгвардии. "На станции "Сухаревская" Московского метрополитена молодой человек обхватил руками сотрудника Росгвардии и пронес его по вестибюлю",- цитирует Интерфакс сообщение СК РФ. Как отмечается, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание по данной статье – до десяти лет лишения свободы.



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