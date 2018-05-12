Мужчине, пронесшего бойца Росгвардии по вестибюлю метро, грозит до 10 лет тюрьмы

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении молодого человека, пронесшего по вестибюлю московского метро сотрудника Росгвардии.
"На станции "Сухаревская" Московского метрополитена молодой человек обхватил руками сотрудника Росгвардии и пронес его по вестибюлю",- цитирует Интерфакс сообщение СК РФ.
Как отмечается, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание по данной статье – до десяти лет лишения свободы.
-Что это? написал 12.05.2018 10:12
странно написал 12.05.2018 10:09
росгвардейца отдать под трибунал и расстрелять.
Берлага написал 12.05.2018 09:53