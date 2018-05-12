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Московский листок

Мужчине, пронесшего бойца Росгвардии по вестибюлю метро, грозит до 10 лет тюрьмы

Опубликовано 12.05.2018 в разделе комментариев 3

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении молодого человека, пронесшего по вестибюлю московского метро сотрудника Росгвардии.

"На станции "Сухаревская" Московского метрополитена молодой человек обхватил руками сотрудника Росгвардии и пронес его по вестибюлю",- цитирует Интерфакс сообщение СК РФ.

Как отмечается, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание по данной статье – до десяти лет лишения свободы.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Да это не просто "молодой человек", а ваххабит какой-то...
-Что это? написал 12.05.2018 10:12
В метро их немеряно шастают в посл время.
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почему росгвардеец не применил табельное оружие и не застрелил нападавшего?
странно написал 12.05.2018 10:09
за нарушение воинского устава несения постовой службы
росгвардейца отдать под трибунал и расстрелять.
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(без названия)
Берлага написал 12.05.2018 09:53
Мал клоп, да вонюч.
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