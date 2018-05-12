Декоммунизация по-казахстански

Власти Шымкента (бывш. советский Чимкент) в Южно-Казахстанской области распорядились ликвидировать обелиск фронтовикам работникам Свинцового завода, погибшим в Великой Отечественной Войне. Еще год назад этот памятник был в полном порядке и волонтеры ухаживали за ним, а сейчас на его месте одни руины с уничтоженными мраморными табличками и демонтированным «вечным огнем».

По словам очевидцев, демонтаж начали бригады, которые ликвидируют корпуса уничтоженного завода при присутствии чиновников, а во время Великой Отечественной Войны этот легендарный завод выплавлял 70% пуль. Более 400 рабочих завода влились в состав Красной Армии и из них более половины не вернулось с фронтов. Этим погибшим героям и был посвящен мемориал.

Общественники, активисты ветеранских организаций, краеведы и даже учителя соседней школы предлагали властям перенести обелиск и весь комплекс в другое место, сохранив память о фронтовиках. Акимат отмолчался и, как видим, дал другое распоряжение, уничтожив сооружение, предварительно выведя его из реестра охраняемых памятников.

По сути, это проявление проводимой политики по тотальной декоммунизации в Казахстане, которая сопровождается повсеместным демонтажем памятников советской эпохе, переименованием улиц, площадей и населенных пунктов. 22 мая прошлого года в Уральске был также демонтирован памятник Герою Советского Союза Маншук Маметовой, погибшей в боях под Невелем осенью 1943 года, также ссылаясь на его ветхость, хотя он был выполнен из бронзы и установлен в середине 80-х.

Уничтожению памятников героям войны и советским деятелям способствует и официальная национал-популистская пропаганда, распространяемая государственными СМИ, которая прививает ненависть к «тоталитарному» прошлому, а также к памятникам «колониального гнета», оставшиеся от СССР. Подобная линия проповедуется в школах и Вузах страны.

Социалистическое Движение Казахстана осуждает этот акт вандализма властей города Шымкента и призывает граждан объединяться на местах в свои инициативные группы для отпора инициативам по переименованию улиц, скверов, парков, по сносу памятников и мемориалов.

Одним из проявлений такого отторжения националистической политике стали массовые легальные шествия «Бессмертного полка». Так только в Алматы на шествие вышло больше 150-ти тысяч человек, что во много раз больше чем в прошлом году, хотя чиновники и государство нигде не афишировало и даже замалчивало о планируемых акциях.

Надо продолжить этот успех и наращивать свою деятельность по противодействию политике декоммунизации в стране, которая приобретает вид националистической кампании по искоренению памяти народа.