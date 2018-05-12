В Ленинграде вездесущие тамплиеры похитили и осквернили реликвии у казачьей стражи

В ночь с 7 на 8 мая из офиса Санкт-Петербургского отдельного казачьего общества "Казачья стража" неизвестные похитили атрибутику, антикварные предметы оружия и мальтийский кинжал. Казаки уже обратились в правоохранительные органы и сообщили полиции, что в совершении преступления они подозревают бывшего атамана, который оказался членом масонского ордена общества тамплиеров, передает "Интерфакс".

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области агентству сообщили, что полицейские уже проводят проверку по факту ограбления. По информации журналистов, в полицию обратился атаман "Казачьей стражи" Виталий Царьков. Он рассказал, что обнаружил на рабочем месте пропажу антикварных предметов оружия (шашки, сабли, кавалерийского карабина, нагайки, свистового горна) и мальтийского кинжала.

По словам Царькова, двери и окна офиса при этом повреждены не были. "Как мы предполагаем, там были проведены какие-то ритуальные действия: в помещении была разбросана тухлая рыба с оторванными головами, к кресту председателя совета стариков была приколота белая перчатка", - рассказал он.

"До этого мы выводили на чистую воду нашего предыдущего атамана Юрия Бугаева. На доске позора в штабе есть плакаты о том, что он уже довольно давно состоит в масонском ордене общества тамплиеров и занимает там высокий пост командора. Мы узнали об этом недавно и категорично поставили вопрос о том, что православный человек не может там состоять", - добавил атаман.

На странице казачьей организации в соцсети "ВКонтакте" опубликованы фотографии последствий действий преступников. Также сообщается, что у казаков были украдены сейф с ценным содержимым и деньги, была осквернена книга казачьей присяги, а у знамен разбросаны тухлые продукты и экскременты. Неизвестные также сорвали с доски объявлений плакаты с информацией о современных тамплиерах и текстами "Пороть Бугайца!".

"Правлением ОКО "Казачья стража" в связи с чрезвычайной ситуацией вызваны сотрудники полиции, оперативная работа которых позволила установить некоторые подробности происшествия. В кратчайшие сроки были проведены необходимые следственные действия, опрошены свидетели, составлены протоколы, анализируется полученная информация", - говорится в соцсети.

От редакции: В этом плане Питер чрезвычайно странный город. В прошлом году был осужден подполковник полиции Кулаков, который одновременно служил капралом спецназа США. А еще раньше две очаровательные юные фашистки, Оксана Окладникова (ведущая паблика "Национальной Социальной Инициативы" Вконтакте) и Мария Влазнева были с позором исключены из рядов расово-правильных бойцов за то, что совмещали борьбу за чистоту расы со сьемками в межрасовом группен-порно... Впрочем, Санктъ-Петербургъ ещё в 1990-х был столицей порноиндустрии - снимались натуралы и в белые ночи прямо на фоне набережных. Правда, националисток среди тамошних порнозвёзд ещё не водилось. Но вот подросли же. Не даром это ещё и столица ксенофобии.

Просто какой-то рассадник многостаночников. Правда, и тамплиеров тут до сих пор тоже не водилось - но лиха беда начало!.. "Коррозия Металла" напророчила, что ли?

Д.Ч.

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