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Московский листок

Греховодника и махинатора Берлускони на старости лет реабилитировали в глазах нации

Опубликовано 12.05.2018 в разделе комментариев 2

фемида италия
Греховодника и махинатора Берлускони на старости лет реабилитировали в глазах нации

Надзорный суд Милана решил реабилитировать экс-премьера Сильвио Берлускони, который в 2013 году был приговорен Верховным кассационным судом Италии к четырем годам лишения свободы по делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset. Об этом пишет Corriere della Sera. 

Постановление надзорного суда отменяет предыдущие решения итальянских судебных органов, согласно которым 81-летний политик в течение шести лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и, следовательно, баллотироваться на выборах, отмечает РИА "Новости". 

Решение суда может быть обжаловано прокуратурой Милана, но пока оно считается вступившим в законную силу. 

Верховный кассационный суд Италии 1 августа 2013 года подтвердил приговор, вынесенный ранее в отношении Берлускони Апелляционным судом Милана по делу Mediaset. Экс-премьер был приговорен к четырем годам лишения свободы за финансовые махинации, но при этом срок заключения ему был автоматически сокращен до одного года согласно закону о помиловании от 2006 года. Затем в связи с преклонным возрастом Берлускони тюремный срок ему был заменен на социальные работы в доме для престарелых. 

Запрет для экс-премьера на занятие государственных должностей до сих пор оставался в силе. Берлускони при этом по-прежнему возглавляет партию "Вперед, Италия". 

Берлускони также проходил обвиняемым по так называемому делу Руби. В начале марта 2013-го прокурор по этому делу заявил, что на миланской вилле Берлускони действовала «отлаженная система проституции». В рамках этого дела Берлускони подозревается в сексуальной связи с марокканкой Каримой эль-Маруг, более известной как Руби Сердцеедка, в бытность ее несовершеннолетней.

Между тем в конце февраля 2013-го правоцентристская коалиция во главе с Берлускони выиграла выборы в верхнюю палату парламента. Примечательно, что в ожидании окончания выборной кампании пришлось приостановить разбирательство по «делу Руби».

В январе 2013-го Берлускони, в очередной раз заявлявший накануне выборов о своих премьерских амбициях, сообщил, что в случае победы на парламентских выборах не возглавит правительство, а займет в нем пост министра экономики и финансов, а премьером станет его соратник Анджело Альфано.

В нынешнем же году 4 марта в Италии прошли парламентские выборы, которые не выявили явного победителя. В настоящее время переговоры о формировании нового национального правительства ведут лидеры общественно-политического "Движения 5 звезд" и партии "Лига". Берлускони заявил, что в случае создания такого кабинета министров его партия будет находиться в "конструктивной оппозиции". 

Если правительство сформировать не удастся, это приведет к новым досрочным выборам. В этом случае Берлускони сможет принять в них полноценное участие. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
дурачок написал 12.05.2018 14:08
в р СВОИХ ВЗЯТОЧНИКОВ НАВАЛОМ . КАКОЕ НАМ ДЕЛО ДО БЕРЛУСКОНИ
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(без названия)
Ченко написал 12.05.2018 12:43
"Кто богат, тот и свят"...
"Берлускони подозревается в сексуальной связи с марокканкой Каримой эль-Маруг, более известной как Руби Сердцеедка, в бытность ее несовершеннолетней.Между тем в конце февраля 2013-го правоцентристская коалиция во главе с Берлускони выиграла выборы в верхнюю палату парламента. Примечательно, что в ожидании окончания выборной кампании пришлось приостановить разбирательство по "делу Руби"" -
"Пошла девка во лесок, Позабыла
\туесок, Как на девкину беду &#8212; \Гриб на самом на виду.\Ой, ой, боровик,Прямо в руки норовит.\Ухватила, сорвала, Гриб-грибочек назвала,\ До чего же ты хорош, До чего же ты пригож.\&#8195;&#8195;Ой, ой, боровик, &#8195;&#8195;Обнять девку норовит.\Ой, ой, боровик\Греховодный ты мужик!"
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