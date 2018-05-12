В Ростехнадзоре, как и в Роскомнадзоре ранее, обнаружились несметные богатства

У руководителя Ростехнадзора по СЗФО Григория Слабикова изъяли денег более чем на миллиард рублей. К оценке десятков элитных часов и ювелирных украшений следователь еще не приступил, сообщает "Фонтанка". Накануне вечером Слабикова арестовали по обвинению в масштабном мошенничестве - на 4,7 млрд рублей, передает ТАСС. Ростехнадзор - один из органов, который следит за соблюдением пожарной безопасности.

В пятницу вечером меру пресечения для Слабикова выбирал Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Он просил домашний арест, но Слабикова арестовали сроком на два месяца. Обвиняют его по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), сроком на 2 месяца, по 09.07.2018 года. Сумма выявленного хищения - 4,763 млрд рублей. По данным следствия, он частично признал вменяемые ему деяния.

По данным источников ТАСС, хищения расследуются в компенсационных фондах трех саморегулируемых организаций. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в середине августа 2017 года, правоохранители получили информацию о возможной причастности к делу начальника Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Григория Слабикова.

"Интерфакс" передает, что Слабиков способствовал включению в реестр саморегулируемых организаций (СРО) подконтрольных членам преступной группы организаций, и не допускал проведение проверок в их отношении. Деньги и материальные ценности он получал, в том числе через свою дочь, сообщил источник агентства. Она покупала земельные участки, вела строительство спорткомплекса Sunpark и мини-отеля на 12 номеров на Никольской улице.

"Фонтанка" сообщает, что вскоре после начала обысков у Слабикова уже нашли рублей и валюты на сумму свыше 1 млрд. Источник ТАСС добавил, что члены семьи Слабикова владеют недвижимостью, транспортными средствами, стоимость которых значительно превышает их совокупный доход за длительный период времени. Только в одной из квартир было обнаружено 33 миллиона рублей и 560 тысяч евро.

Питерское издание рассказывает о схеме, по которой Слабиков оказывал "покровительство" бизнесменам. После доверительного разговора Григорий Слабиков советовал обратиться к знакомому юристу. Таких его юристов было трое. Именно они общались с просителями, договаривались о взаимовыгодном сотрудничестве и получали подношения в виде конвертов различной пухлости. И только после этого соответствующие документы в Северо-Западном Ростехнадзоре двигались с нужной скоростью и в нужную сторону.

Напомним, в октябре минувшего года пришла сенсация и из Роскомнадзора... Согласно базе данных Мосгорсуда, в отношении пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского и начальника правового управления Бориса Едидина были возбуждены уголовные дела по ст. 159 ч. 4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

А 10 октября 2017-го, в анонимном телеграм-канале «Опер слил» появилась информация об обысках в ФГУП «Главном радиочастотном центре», входящем в структуру Роскомнадзора. Сотрудники организации занимаются блокировкой сайтов и проверяют деятельность операторов связи, уточняют в vc.ru. «По слухам, нашлись мертвые души, на которые списывались расходы. Также проверяют Роскомнадзор, — отмечалось в сообщении анонимного телеграм-канала. — Одним из директоров ГРЧЦ должен был стать Борис Едидин из Роскомнадзора (даже был приказ о его назначении), но на следующий день все переиграли, что тоже связывают с обысками». В сообщении также говорилось, что также проверки идут в отношении Весельчакова и Анастасии Звягинцевой, которая сейчас занимает пост гендиректора ГРЧЦ.

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