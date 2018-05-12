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Московский листок

Два российских Ту-95 были перехвачены ВВС США у границ Аляски

Опубликовано 12.05.2018 в разделе комментариев 0

сша ввс минобороны аляска конфронтация
Два российских Ту-95 были перехвачены ВВС США у границ Аляски

Два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 были перехвачены американскими истребителями F-22 в международном воздушном пространстве у побережья штата Аляска. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки Эндрю Хеннесси. 

По его словам, российские бомбардировщики вылетели в зону опознавания ПВО США, которая находится около западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов. Он отметил, что F-22 сопровождали российские самолеты, пока те не покинули указанную зону. 

Хеннесси добавил, что Ту-95 не нарушали воздушное пространство США. Телеканал отмечает, что в последний раз ВВС США перехватывали российские самолеты 3 мая 2017 года.

Напомним, на протяжении всего 2018 года наблюдается увеличение числа иностранных самолетов-разведчиков на границах России. В первые тридцать дней нынешнего года Минобороны зафиксировало полеты около 50 самолетов-разведчиков вблизи российской границы. Следующие месяцы количество разведывательных полетов иностранных самолетов около российских границ не снижалось. 

Особенно яркой получилась операция по перехвату американского разведчика EP-3E Aries II. Инцидент произошел 29 января в воздушном пространстве к югу от курортного города Ялта в Крыму. Российский истребитель Су-27 поравнялся с самолетом-разведчиком американского военного флота и показал, что несет под крылом ракеты «воздух-воздух».

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