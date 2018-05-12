Футбольно облагодетельствованная Газпромом Германия "гадит" в территориальных водах

Немецкая экологическая организация подала иск в высший административный суд Грейфсвальда с просьбой о временном запрете строительства газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны, которое запланировано на середину мая, передает NDR.

Экологи видят опасность в том, что газопровод будет проходить через морские природоохранные зоны, что создаст опасность для существования морских животных до того, как суд успеет оценить возможные пагубные последствия разрешения на строительство «Северного потока — 2».

Сообщается, что сотрудники организации составили иск в феврале.

Ранее сообщалось, что представители экологического объединения Nabu решили обратиться в суд для того, чтобы не допустить строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах страны.

Напомним, ещё летом 2017-го года эксперты заявили, что решение Германии не включать в план развития газовых сетей проекты, связанные со строительством «Северного потока — 2», может быть связано с санкциями США.

Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ решило не включать в план развития газотранспортной сети страны до 2026 года пять проектов, связанных со строительством «Северного потока – 2», посчитав их ненадежными.

«Реализация проекта не совсем соответствует целям Еврокомиссии по диверсификации поставок газа. Плюс накладываются вопросы, связанные с санкциями США, по которым все проекты, направленные на экспорт нефти и газа из России, будут подвергаться повышенному вниманию со стороны американских властей», — сказал начальник управления по стратегическим исследованиям в энергетике при правительстве РФ Александр Кудрин.

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